El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, valora los resultados electorales en Bilbao. - EUROPA PRESS

BILBAO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha valorado el "resultado espectacular" de su formación en Euskadi en los comicios de este domingo y ha asegurado que sus diputados serán "una garantía" para "defender los intereses" de los ciudadanos vascos.

En una comparecencia en el hotel Carlton de Bilbao, junto a dirigentes socialistas y candidatos vascos, Andueza ha destacado el "resultado espectacular" obtenido por su partido en Euskadi, donde, en "una jornada histórica de participación", ha sido la primera fuerza política en representantes, con siete escaños en el Congreso y con siete senadores.

En una primera lectura de los resultados electorales, que los socialistas vascos analizarán en profundidad en su Comisión Ejecutiva este lunes, Andueza ha valorado que el PSE-EE "ha ganado las elecciones en casa" y también que "la derecha y la ultraderecha que representan el Partido Popular y Vox no tienen sitio en Euskadi".

También ha advertido de que en Euskadi "cada vez tienen menos espacio los que se ponen de perfil" y representan "terceras vías imposibles en contra de lo que piensa una inmensa mayoría de la ciudadanía vasca". "Esto es lo que han representado algunos toda esta campaña y el motivo del castigo se refleja en la respuesta que ha dado en estos resultados", ha afirmado.

Asimismo, tras lamentar que los comicios han dejado en el Estado "una mayoría que no es buena para el conjunto del país", ha asegurado que los ciudadanos vascos tienen "una garantía" en el PSE-EE para "defender sus intereses en el Congreso, en Madrid y en Euskadi".

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