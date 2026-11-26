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BILBAO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Bilbao y Uniport, su clúster logístico multimodal, participan del 25 al 27 de noviembre en el Congreso Internacional FITAC 2026 celebrado en Colombia y organizado por la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional, en el que se ha presentado al puerto vizcaíno como "la puerta de entrada ágil y competitiva entre América del Sur y Europa atlántica".

El presidente de la Autoridad Portuaria, Iván Jiménez, y el presidente de Uniport, F. Jaber Bringas, encabezan la representación de la comunidad portuaria de Bilbao que cuenta con un stand para presentar al Puerto de Bilbao.

Durante estos tres días, están realizando contactos empresariales con agentes internacionales del sector, comparten experiencias y asisten a la agenda de conferencias. En el marco de esta agenda de conferencias, se ha contado con la participación del presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao.

Iván Jiménez ha intervenido en el panel '¿Cómo prepararnos para las próximas disrupciones en el transporte marítimo?', junto al presidente y CEO del Grupo Puerto de Barranquilla, Manuel Buitrago; el gerente general de COSCO Shipping Lines en Colombia, Minghui Wang; el gerente general de la Sociedad Portuaria Palermo, Ricardo Román; el CEO de COMPAS, Alberto José Acuña y la vicepresidenta comercial de Puerto Antioquia, Ginna Castro. La mesa ha sido moderada por el director de Desarrollo Internacional de Fundación Valenciaport, Miguel Garín.

El Congreso Internacional de FITAC, que se celebra en Cartagena de Indias, reúne a más de 600 operadores logísticos internacionales de primer nivel. Se trata del congreso de logística, aduanas y comercio exterior más importante de América Latina, al que no han querido faltar los representantes del Puerto de Bilbao.

De este modo, la comunidad portuaria de Bilbao vuelve este año por segunda vez a este continente, tras su presencia en Intermodal South America celebrada en abril en Sao Paulo.

VENTAJAS COMPETITIVAS

En palabras del presidente de Uniport. F. Jaber Bringas, el de Bilbao es "el puerto natural para el comercio exterior de América del Sur con Europa". "Contamos con infraestructuras, conexiones multimodales y servicios logísticos para todo tipo de productos que puedan exportar o importar las empresas latinoamericanas con destino u origen Europa", ha remarcado.

También ha destacado que atiende "todo tipo de cargas, desde graneles líquidos, sólidos, mercancía convencional, y contenedores, así como alimentos refrigerados o congelados, productos alimentarios a granel, maquinaria y bienes de equipo, cargas especiales, productos químicos, siderúrgicos y un largo etcétera; contando con terminales especializadas adaptadas a cada tipo de carga".

El presidente de Uniport ha señalado, asimismo, que "Bilbao es un puerto ágil, sin congestión operativa, lo que permite optimizar los tiempos de escala"

Por su parte, Jiménez sitúa la participación en FITAC en el objetivo de fortalecer las relaciones económicas entre Colombia y Europa. "Como Puerto principal, y que gestiona en torno al 38% de las toneladas de todo el norte de la Península Ibérica, desde que comenzó a aplicarse en 2013 el acuerdo comercial entre Colombia y la Unión Europea, las empresas de ambos mercados cuentan con un marco que facilita sus intercambios", ha explicado.

También ha subrayado que pretenden "seguir aprovechando esa oportunidad, acercando los productos colombianos a los mercados europeos y acompañando a las empresas de nuestro entorno en su acceso a Colombia".

"A esta relación se suman las nuevas oportunidades que abre el acuerdo UE-Mercosur en otros países de América Latina. Este fortalecimiento de los vínculos comerciales entre ambas regiones refuerza el papel de los puertos como infraestructuras al servicio de la actividad empresarial, la inversión y el empleo", ha añadido.

En este sentido, ha indicado que Bilbao "reúne una conectividad que permite dar continuidad al transporte marítimo hacia los centros de producción y consumo, siendo el puerto líder en conectividad ferroviaria de la Península Ibérica".

En concreto, ha dicho que la conexión directa con Cartagena "se complementa con servicios ferroviarios hacia los principales ejes industriales y logísticos de la Península Ibérica, conexiones por carretera con los mercados peninsulares y el sur de Francia, y líneas marítimas con el norte de Europa". "Nuestro objetivo es reforzar esa función de puerta de entrada y salida para el comercio entre ambas orillas del Atlántico", ha apuntado.

Como Autoridad Portuaria, ha precisado que trabajan para que las infraestructuras, la conectividad y las inversiones del puerto "respondan a las necesidades presentes y futuras de las empresas". "Nuestra apuesta por el ferrocarril, la digitalización y la electrificación forma parte de esa visión", ha sostenido.

Su presencia en Cartagena, junto a Uniport, tal como ha manifestado, es "una oportunidad para estrechar la cooperación con los puertos y la comunidad logística colombiana, y contribuir a unas cadenas de suministro más competitivas y mejor preparadas ante las disrupciones".