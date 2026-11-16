Rachas de viento de hasta 120 km/h en Bizkaia desvían dos vuelos con destino en el Aeropuerto de Bilbao

Archivo - Aeropuerto de Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las rachas de viento que azotan este lunes por la tarde Bizkaia, con máximas de 120,7 km/h en Orduña, 116,8 km/h en La Arboleda y Punta Galea, o 116,4 km/h en Karrantza, han obligado a volver su punto de origen (Madrid y Barcelona) a dos vuelos que tenían como destino el Aeropuertos de Bilbao, según han informado fuentes de Aena a Europa Press.

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado a las seis de esta tarde el aviso amarillo ante la previsión de que se produzcan rachas de viento de más de 100 km/h en zonas expuestas este lunes y de 120 km/h este martes.

Para este lunes se espera que las rachas de viento del suroeste puedan superar los 100 km/h en espacios expuestos al viento, especialmente en zonas de montaña del oeste y durante las últimas horas de la noche. En zonas no expuestas, se esperan rachas de más de 80 km/h, sobre todo en el oeste.

120 KM/H DE MADRUGADA

El aviso se prolongará hasta las nueve de la mañana del martes. En las primeras horas de esta jornada se espera que las rachas de viento del suroeste pueden superar los 100 km/h en zonas expuestas, especialmente en zonas de montaña del oeste y durante la madrugada, cuando se podría rondar los 110-120 km/h.

En áreas no expuestas al viento, la previsión es alcanzar rachas de más 80 km/h, sobre todo en el oeste, donde de madrugada se pueden superar los 90 km/h.