Archivo - Ramas caídas en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha dado por finalizado el aviso amarillo por fuertes rachas de viento en Euskadi, después de que se alcanzaran, durante la madrugada de este martes, rachas de hasta 147,5 km/h en Orduña, 138,3 en Punta Galea (Getxo), 133,7 en Arboleda (Trapagaran), 128,8 en Matxitxako (Bermeo) y 122,1 en La Garbea (Balmaseda).

En zonas no expuestas al viento, también se han dado rachas intensas. Entre ellas, Zorrotza (Bilbao) ha contabilizado 103,4 km/h, Galindo (Sestao) 101,6, Zegama 97, Tobillas (Valdegovía/Gaubea) 91 y Zizurkil 86,4.

Por otro lado, Seguridad tiene previsto activar este miércoles, a partir de las doce del mediodía, el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero para la navegación en las dos primeras millas. La altura de ola significante irá aumentando hasta superar los 3,5 metros por la tarde.

El aviso se prolongará durante toda la jornada del jueves, cuando se espera que la altura de ola significante se sitúe en torno a los 4 o los 5 metros. Además, las rachas de viento de madrugada pueden rondar los 80 o los 100 km/h en las zonas más expuestas del litoral.