RACVN insta al Ayuntamiento donostiarra a "no tergiversar los datos sobre la ZBE"

SAN SEBASTIÁN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) ha instado a la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Sebastián a "no tergiversar los datos" relativos a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

En un comunicado, desde el RACVN han subrayado que "los índices de calidad del aire previos a la implantación de la ZBE ya cumplían con los umbrales establecidos por la normativa", pese a lo cual "se han implantado unas medidas restrictivas que no eran necesarias por Ley, con un afán meramente recaudatorio, y unas consecuencias discriminatorias para la sociedad donostiarra".

Además, las mismas fuentes han señalado que, según el Ayuntamiento, las emisiones de dióxido de nitrógeno se han reducido "en un 33% respecto a la media registrada entre 2021 y 2024" desde la implantación de la ZBE hace un año, pero "no se ha solucionado nada".

A este respecto, han criticado que "el objetivo de la implantación de la ZBE no es medioambiental, sino recaudatoria (fondos públicos europeos y multas)".

Según el RACVN, "desde Medio Ambiente centran los resultados de las mediciones en el dióxido de nitrógeno, pero no se menciona ningún otro indicador" y, además, "no se ha realizado un estudio comparativo zonal que permita identificar la zona óptima para la implantación de la ZBE".

Asimismo, ha lamentado que el Ayuntamiento "insiste en difundir datos que se han recogido con aparatos que no están homologados" desde la implantación de la ZBE.

A este respecto, ha asegurado que ese es también el caso de "la estación de Easo, a la que se alude cada mes de octubre desde la concejalía de Medio Ambiente".