Ramiro González llama a un esfuerzo entre todas instituciones ante la situación "sangrante" de niñas migrantes en Ceuta

El diputado general de Álava, Ramiro González, ofrece declaraciones a los medios de comunicación - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), ha realizado un llamamiento al "esfuerzo compartido" de todas las instituciones y comunidades autónomas para "dar solución" a la situación "dramática" y "sangrante" que viven niñas migrantes en Ceuta, que "ha sido abusadas, víctimas de maltrato" o estaban "abocadas a matrimonios forzosos" en Marruecos.

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, González ha indicado que "es conocido que los recursos de Álava están al límite". "Tenemos prácticamente todas las plazas ocupadas en una situación que es variable. Un día hay un número de personas y el día siguiente hay más o menos, no es una foto fija", ha apuntado.

En todo caso, ha dicho que, "independencia de cómo estén los recursos" en el territorio, "hay una situación dramática en Ceuta" a la que cree que "todo el mundo debería dar respuesta, no Álava, no Bizkaia, no Gipuzkoa, sino el conjunto de administraciones y de comunidades autónomas que tienen competencia en esta materia".

En este sentido, ha destacado que "hay situaciones situaciones realmente dramáticas, de niñas que han sido abusadas en Marruecos, que han sido víctimas de maltrato y que estaban abocadas a matrimonios forzosos".

"A esa situación tenemos que dar respuesta y tenemos que dar respuesta entre todos y todas. Yo creo que no hacerlo ya no es una cuestión política, es una cuestión de falta de humanidad", ha subrayado.

Otra cosa es, según ha explicado, "cómo hay que gestionar la inmigración" y la valoración "de cómo actuó el Gobierno español en aquellos días y cómo está actuando después". "Pero, independientemente de eso, hay una situación humana a la que hay que dar respuesta. Y a mí me preocupan especialmente los niños y más todavía las niñas que están en Ceuta en una situación de absoluta vulnerabilidad", ha subrayado.

Por ello, ha emplazado a todas las administraciones a "dar respuesta a esta situación" en base a "un principio básico que cualquier responsable institucional tiene que tener, que es la humanidad".

"Este es un esfuerzo compartido que debemos hacer todas las administraciones y focalizando ese esfuerzo en las personas más vulnerables, en los niños, en las niñas, que desde luego están viviendo una situación de absoluto riesgo allí, y que yo creo que hay que resolver", ha reiterado.

En la reunión de la semana pasada en Madrid entre diputaciones y Gobierno Vasco y representantes del Ministerio de Juventud e Infancia, ha dicho que se les trasladó cuál es la situación actual. "No hay una cifra exacta de menores en Ceuta, no se ha filiado a todos, hay que filiarlos a todos, hay que determinar quiénes pueden volver a su casa, quiénes tienen que formar parte del reagrupamiento familiar, que debía de ser el primer objetivo, pero para eso hay que contar con la colaboración de Marruecos, y no parece que esté por la labor", ha explicado.

En todo caso, ha reiterado que "hay que resolver cuestiones que son sangrantes, que son muy serias", como las niñas "que están en situación de absoluta vulnerabilidad y riesgo real".