Ramiro González no se suma a la huelga por la vivienda: "No puede ausentarse quien tiene una responsabilidad 24 horas"

Archivo - El diputado general de Álava, Ramiro González - DIP. ÁLAVA - Archivo

VITORIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, no secundará la convocatoria de huelga general de este miércoles en favor al derecho al acceso a la vivienda, ya que "el máximo representante de una institución no puede apagar el teléfono 24 horas ni ausentarse de sus responsabilidad públicas".

Cuestionado al respecto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Foral, González ha dicho que "no se puede ausentar" de su trabajo "quien tiene una responsabilidad 24 horas".

A su juicio y desde su responsabilidad, "es más útil impulsar políticas públicas para resolver el principal problema de la ciudadanía con la vivienda" que sumarse a la huelga general.

En este sentido, ha realizado un llamamiento a los partidos de la oposición que van a hacer huelga, de cara a acordar la norma fiscal de medidas tributarias de cara al 2027, que "aborda el problema de la vivienda desde una perspectiva tributaria, de forma coherente, con el decreto del Gobierno español".

"Va a ser muy difícil de explicar que formaciones que van a convalidar ese decreto no apoyen el de Gobierno Foral, que realiza una transposición del estatal al nuestro. Si quieren contribuir a resolver el problema de la vivienda, pueden hacer huelga o ayudar a aprobar el decreto de medidas tributarias", ha emplazado.