La rampa de acceso a Barinatxe en Sopela (Bizkaia) permanecerá cerrada durante Semana Santa

Rampa de acceso a la playa de Barinatxe, en Sopela - AYUNTAMIENTO DE SOPELA

BILBAO 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La rampa de acceso a la playa de Barinatxe en Sopela (Bizkaia) permanecerá cerrada durante las vacaciones de Semana Santa de forma provisional, debido al desprendimiento de tierras y piedras registrado el pasado mes de enero.

Según ha informado el consistorio, los materiales desplazados continúan sobre el vial, lo que ha obligado a mantener cerrado el acceso para personas y vehículos de emergencia y limpieza. El cerramiento y la cartelería de advertencia tienen por objetivo prevenir riesgos y proteger a quienes frecuentan la zona.

Esta situación ha sido comunicada a la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco (112) y al Servicio de Salvamento de la Diputación Foral de Bizkaia (bomberos), "para que lo tengan en cuenta en el caso de que tengan que realizar alguna actuación en el arenal".

Además, con el fin de "restablecer las condiciones de seguridad del acceso", el Ayuntamiento solicitó formalmente a la Demarcación de Costas la retirada de los materiales que obstaculizan la rampa, "dado que se trata de actuaciones que no son competencia municipal", aunque rechazó "este requerimiento".

El Ayuntamiento ha insistido en que la ciudadanía "actúe con máxima prudencia y respete el cierre del acceso". Ha indicado que, en caso de buen tiempo, la afluencia a la playa "puede ser notable incluso antes del inicio de los servicios de salvamento", por lo que "es fundamental evitar aproximarse a zonas afectadas o transitar por el vial bloqueado".

Según ha advertido, acceder por este punto "podría poner en riesgo la seguridad personal", además de dificultar la operatividad de los servicios "que pudieran necesitar intervenir en algún momento".

Para disponer de una evaluación completa de la situación y "avanzar hacia una solución que permita garantizar un acceso seguro para servicios esenciales", el Ayuntamiento ha solicitado informes técnicos adicionales a la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología dependiente del Gobierno Vasco y al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación Foral de Bizkaia.

El objetivo es "evaluar de manera integral los riesgos derivados del cierre, identificar alternativas" y asegurar que se adoptan "decisiones que prioricen la seguridad de las personas usuarias del arenal".