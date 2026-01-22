Reabierta la N-634 entre Zumaia y Zarautz (Gipuzkoa), que se había cortado por oleaje

SAN SEBASTIÁN 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La carretera la N-634, en su tramo entre Zumaia y Zarautz (Gipuzkoa), que se había cortado por el fuerte oleaje que lanzaba agua sobre la vía sobre las cinco y media de la tarde de este jueves, se ha reabierto al tráfico sobre las nueve de la noche, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El aviso amarillo por riesgo marítimo costero por impacto en costa se ha activado desde las 18.00 hasta las 20.00 horas de hoy, ya que preveía una altura de ola significante en torno a 3,5 metros. La pleamar ha sido a las 19.04 horas, con una marea estimada de 4,39 metros.