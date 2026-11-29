Ertzaintza - EUROPA PRESS

BILBAO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La carretera BI-636 ha sido de nuevo reabierta al tráfico en ambos sentidos a la altura de Zalla (Bizkaia) tras el incidente registrado a las seis de la tarde en el que dos vehículos han colisionado, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.

Como resultado del incidente, dos personas han resultado heridas y han precisado el traslado al Hospital de Cruces. La vía ya está abierta en ambos sentidos sin mayores incidencias.