Reabierta al tráfico la N-1 en Idiazabal tras un incendio en las ruedas de un camión cisterna con mercancía peligrosa

Camión accidentado en Idiazabal - ERTZAINTZA

BILBAO 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La N-1, a la altura de Idiazabal (Gipuzkoa), está reabierta totalmente al tráfico después de que tuviera cortarse la carretera en este punto tras un incendio en las ruedas de un cambión cisterna que transportaba mercancía peligrosa, concretamente, clorato sódico.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, a las 07.40 horas de esta mañana se ha recibido la llamada de un particular en el Centro de Coordinación de Emergencias SOS DEIAK 112 que informaba del incendio en un camión cisterna que circulaba por la citada carretera, en dirección Vitoria.

Inmediatamente, se han movilizado recursos de Ertzaintza, Gipuzkoako Suhiltzaileak, y servicios de Obras Públicas, todos ellos coordinados por un técnico de intervención del Gobierno vasco.

Seguridad ha afirmado que, gracias a la rápida actuación del transportista, que ha logrado desacoplar la cabeza tractora, así como la pronta llegada de los servicios de emergencia que han actuado de forma coordinada, se ha conseguido extinguir en pocos minutos el incendio localizado en los neumáticos de la cisterna. Asimismo, patrullas de la Ertzaintza han procedido a regular del tráfico para evitar la acumulación de vehículos en la zona.

Durante la intervención se han establecido tendidos de agua para la extinción y refrigeración, manteniéndose posteriormente líneas en prevención ante posibles reigniciones. En el transcurso de la maniobra de izado y transferencia de la cisterna a otro vehículo mediante grúas de gran tonelaje, se han aplicado también tendidos de agua de forma preventiva para el enfriamiento de los puntos de roce de cadenas y elementos metálicos, "minimizando el riesgo de ignición por fricción, especialmente relevante dada la naturaleza comburente de la sustancia".

El Departamento de Seguridad ha precisado que los trabajos se han desarrollado de forma coordinada entre los servicios de emergencia, la empresa expedidora y la empresa responsable de la maniobra, "garantizando en todo momento condiciones de seguridad".

En el transcurso de la intervención se ha procedido al corte preventivo de la vía, incluyendo de forma puntual, el sentido San Sebastián. Para las nueve y veinte de la mañana ya se había abierto en esa dirección y, una vez finalizadas las labores, alrededor de las doce y media del mediodía, la infraestructura ha quedado reabierta al tráfico en ambos sentidos, también en el de Vitoria.