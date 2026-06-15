Se reactiva el servicio de baño asistido de San Sebastián "con mejoras de accesibilidad"

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SAN SEBASTIÁN 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián ha reactivado este lunes el servicio de baño asistido en la playa de La Concha con "mejoras de accesibilidad". Permanecerá activo hasta el 15 de septiembre, según ha informado el Consistorio donostiarra en un comunicado.

El horario del dispositivo, que contará con tres monitores especializados y material adaptado, será de once de la mañana a siete y media de la tarde.

El Ayuntamiento ha destacado que el servicio incorpora este año "mejoras orientadas a reforzar la inclusión y la autonomía de las personas usuarias", como "la mejora de la accesibilidad en las cabinas colectivas mediante la instalación de asientos de ducha, barras de apoyo, la reserva de taquillas accesibles y la adecuación de distintos elementos de las instalaciones para facilitar su uso en condiciones de mayor comodidad y seguridad".

Además, como novedad, el servicio incluye el uso gratuito de la ducha adaptada ubicada en la cabina colectiva de La Concha. El acceso se realizará mediante la presentación del ticket del baño asistido, que, además, permitirá también el uso de las cabinas colectivas.

Asimismo, el servicio de salvamento y socorrismo incorpora este verano un nuevo quad, destinado a mejorar la capacidad de respuesta y la atención a las personas usuarias en el entorno de las playas.

El concejal de Mantenimiento y Servicios Urbanos del Consistorio donostiarra, Iñigo García, ha destacado que "la puesta en marcha del baño asistido refuerza el compromiso con unas playas más accesibles e inclusivas, incorporando mejoras tanto en infraestructuras como en recursos humanos y técnicos".

García ha añadido que "este servicio garantiza el acceso al baño en condiciones adecuadas y seguras, y supone un avance en la atención personalizada a las personas con movilidad reducida, en un entorno cada vez más adaptado a sus necesidades".

La puesta en marcha del baño asistido coincide además con el inicio de otros servicios clave de la temporada de playas. Así desde este lunes entra en funcionamiento el servicio de socorrismo en la isla de Santa Clara, que permanecerá operativo hasta el próximo 30 de septiembre, reforzando así la seguridad en uno de los espacios más visitados durante el verano.

También comienza el horario de temporada alta del servicio de salvamento y socorrismo en los cuatro arenales de la ciudad. Hasta el 15 de septiembre este servicio estará operativo de 10.00 a 20.00 horas. Posteriormente, entre el 16 y el 30 de septiembre, el horario será de 10.30 a 19.30 horas.

Asimismo, este lunes se pone en marcha el servicio de alquiler de parasoles, que vuelve a estar disponible en las playas de La Concha, Ondarreta y Zurriola. La oferta para esta temporada está compuesta por 290 toldos en La Concha, de los cuales ocho están adaptados para personas con discapacidad; 424 toldos en Ondarreta, con 12 plazas adaptadas; 157 sombrillas y 82 carpas en este mismo arenal; y 240 toldos en Zurriola, de los cuales 8 están reservados para personas con discapacidad.

García ha añadido que "seguimos trabajando para que nuestras playas sean espacios cada vez más inclusivos, sostenibles y cómodos, incorporando mejoras continuas tanto en accesibilidad como en seguridad y atención a la ciudadanía".