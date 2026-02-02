Realizan pintadas en el mural de los Williams en Barakaldo (Bizkaia) en las que les llaman "madridistas españoles"

Cartel vandalizado de los hermanos Williams en Barakaldo (Bizkaia) - TXEMA MENDIETA (CEDIDA)

BILBAO 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El mural dedicado a los hermanos Iñaki y Nico Williams en el barrio de Lutxana de la localidad vizcaína de Barakaldo ha aparecido vandalizado de nuevo este lunes. En esta ocasión, se han pintado dianas en las caras de ambos jugadores del Athletic Club, con frases en euskera en las que se lee: 'Madridistas españoles fuera de Bilbao", 'Más tiempo haciendo el tonto que jugando al fútbol', y 'Menos Ibai y más Athletic'.

Estas pintadas han sido realizadas después de que se haya conocido que los Williams están grabando contenidos con el streamer del barrio bilbaíno de Santutxu Ibai Llanos, y se les haya visto juntos por las calles de Barakaldo.

Este mural, que el artista callejero Carlos López pintó en marzo de 2024 tras la conquista de la Copa en La Cartuja, ha sido vandalizado en otras dos ocasiones, ante los insistentes rumores de que Nico Williams se podía ir al F.C. Barcelona. "Te quedes o te vayas, has perdido el respeto", afirmaban las pintadas aparecidas el 22 de junio de 2025. Días después, tacharon el rostro de Nico y pusieron el mensaje "rata de mierda".