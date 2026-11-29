Archivo - Contenedor de vidrio en el Casco Viejo de Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La recogida selectiva ha alcanzado el 48,5% del total de residuos urbanos recogidos en Bizkaia durante 2025, mientras que la cantidad de residuos depositados sin separar ha descendido un 2% respecto al año anterior, según los datos preliminares del Observatorio de Residuos Urbanos de Bizkaia.

En concreto, durante el pasado año se recogieron de forma selectiva 305.055 toneladas de residuos, una cifra prácticamente idéntica a las 305.147 toneladas registradas en 2024. Por su parte, los residuos recogidos sin separar, principalmente a través del contenedor gris, descendieron hasta las 323.633 toneladas, el 51,48% del total.

En cuanto a la recogida selectiva mediante contenedores, la mayoría de las fracciones han experimentado incrementos durante 2025. Así, los envases de plástico, latas y briks sumaron 22.197 toneladas, un 1% más que en 2024, mientras que el papel y cartón aumentó un 2%, hasta alcanzar las 33.868 toneladas.

También creció la recogida de enseres destinados a la reutilización, como ropa, calzado y juguetes, que registró un incremento del 4%, hasta las 4.929 toneladas. Esta modalidad encadena cuatro años consecutivos de crecimiento. Por su parte, los residuos voluminosos, entre ellos muebles y colchones, aumentaron un 5%, hasta las 11.195 toneladas.

Por otro lado, la recogida de vidrio descendió un 3% y la de residuos orgánicos un 2%, aunque ambas fracciones se mantienen por encima de los niveles registrados en 2023.

En el caso de los residuos orgánicos, los primeros datos provisionales de 2026, correspondientes al periodo comprendido hasta septiembre, apuntan a un cambio de tendencia con un incremento del 15% en la recogida de estos residuos a través del contenedor marrón.

En cuanto al tratamiento de los residuos urbanos durante 2025, más de 19.000 toneladas se han destinado al compostaje, un proceso que permite transformar los residuos orgánicos en abono. Esta cifra se sitúa cerca del máximo histórico y representa el 3,21% del total de los residuos tratados.

Por su parte, los otros tratamientos destinados a la reutilización y al reciclaje representan el 48,84% del total, un porcentaje ligeramente superior al registrado en 2024. Asimismo, el 30% de los residuos se ha destinado a la generación de energía mediante su tratamiento, tres puntos porcentuales menos que el año anterior.