Recomiendan precaución al transitar por 10 puertos secundarios alaveses con hielo o nieve

BILBAO 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza recomienda precaución al transitar por 10 puertos secundarios alaveses, debido al hielo o la nieve acumulada en la calzada en las últimas horas, así como al circular por el alto vizcaíno de Barazar, en la red principal.

Los puertos que presentan hielo o nieve, y por los que se debe circular con precaución, son Altube, Azazeta, Bernedo, Vitoria, Garate, Herrera, Kurtzeta, Opakua, Urduña y Zaldiaran.

Aunque la información del Departamento de Seguridad no incluye a Barazar entre los altos que presentan nieve o hielo, también recomienda transitar por este puerto vizcaíno de primera categoría a todo tipo de vehículos.