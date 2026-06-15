La Red de Bibliotecas Municipales de San Sebastián publica su guía con recomendaciones de 104 libros

Archivo - Una persona leyendo en un parque. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Red de Bibliotecas Municipales de San Sebastián ha publicado, un año más, una guía con recomendaciones de libros, con una selección de 104 títulos, 52 en euskara y 52 en castellano, todos ellos publicados durante los últimos doce meses.

En un comunicado, Donostia Kultura ha informado de que esta guía se ha editado en dos formatos, en papel (10.000 ejemplares) y en formato digital. La publicación en papel está disponible en las bibliotecas y casas de cultura de Donostia Kultura y la versión digital está disponible en la web (pdf).

Los libros están pensados para un público lector de todas las edades y los libros infantiles se presentan clasificados por edades.

La guía Irakurlee 2026 se divide en tres partes. La primera parte corresponde a los libros infantiles, con reseñas de 64 libros, 32 en euskara y 32 en castellano, en la que los libros se clasifican por bloques de edad.

La segunda parte contiene una selección de 40 libros, 20 en euskara y 20 en castellano, que pertenecen en su totalidad al género narrativo. Además, se incluyen los libros de relatos y de teatro, tanto en castellano como en euskara, elegidos en la 46ª edición de los Premios Literarios Kutxa Fundazioa Irun.