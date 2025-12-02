La Red Territorial de Igualdad de Bizkaia alcanza los 86 municipios

Asamblea de la Red Territorial para la Igualdad de Mujeres y Hombres. - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

La Diputación Foral de Bizkaia ha celebrado este martes la asamblea anual de la Red Territorial para la Igualdad de Mujeres y Hombres, un espacio de coordinación entre la institución foral y los ayuntamientos para impulsar las políticas locales de igualdad, que ha pasado de los 74 municipios en 2023 a los 86 en este 2025. De este modo, se extiende al 76,1% del territorio.

La diputada de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada, ha destacado el "papel estratégico" de esta red que ha definido como el "espacio común para la reflexión, el aprendizaje, la interlocución y, sobre todo, la coordinación interinstitucional".

Asimismo, ha celebrado su crecimiento, que demuestra "la voluntad política de Bizkaia de avanzar unida" y ha remarcado la importancia de incorporar la perspectiva de género en la acción municipal. "Cuando un ayuntamiento incorpora la perspectiva de género, el cambio se siente inmediatamente", ha asegurado.

Tras valorar la participación de los municipios que se suman este año, cuya llegada "refuerza la capilaridad" de las políticas, ha señalado el esfuerzo realizado para integrar a las localidades más pequeñas en la estrategia foral, dentro de un modelo que entiende que la igualdad "se construye desde los cimientos, en lo local".

La Red Territorial reúne cada año a representantes políticos y técnicos de los municipios para revisar el trabajo realizado y acordar las líneas de actuación del ejercicio siguiente. Según han destacado desde la Diputación, la Asamblea es el principal espacio de información y seguimiento de esta colaboración con los municipios.

Durante la sesión, la Dirección de Igualdad ha presentado el balance de 2025, que recoge las sesiones sobre violencia machista, el trabajo en presupuestos con perspectiva de género, las actividades sobre participación sociopolítica y las reuniones desarrolladas dentro del programa GizONekin. También se ha informado del trabajo del Consejo Territorial y de los grupos municipales que participan en la Red.

La Asamblea ha confirmado la incorporación de 12 nuevos municipios: Arakaldo, Arratzu, Arrieta, Atxondo, Bakio, Berriatua, Berriz, Elantxobe, Ereño, Munitibar, Usansolo y Zeanuri. Además, se ha presentado el mapa actualizado de la Red en GEOBizkaia y se ha realizado la tradicional 'foto de grupo'.

MUNICIPIOS PEQUEÑOS

Uno de los apartados de la jornada se ha centrado en los municipios de menos de 1.000 habitantes. En función de los datos de la Dirección de Igualdad, 19 de los 37 municipios de este tamaño participan ya en la estrategia foral Lurraldesarea, tras un trabajo específico llevado a cabo durante el último año.

En la reunión se han expuesto los resultados del proyecto piloto desarrollado en Busturialdea, se han compartido experiencias de los municipios incorporados recientemente y se han explicado los pasos previstos para apoyar a las localidades con menos recursos.

La Asamblea ha incluido un turno de intervenciones, en el que los ayuntamientos han aportado información sobre su situación y sobre la utilidad de las acciones desarrolladas este año.

Posteriormente, se ha presentado el programa de trabajo de la Red para 2026, que incluye la integración de la perspectiva de género en la planificación municipal y varias líneas externas, entre ellas, la relativa a la soledad no deseada -con jornadas previstas para noviembre- y el trabajo con jóvenes. El programa se desarrollará a lo largo del próximo año en colaboración con los municipios.

La sesión ha continuado con la renovación del Consejo Territorial, el órgano que mantiene la coordinación permanente entre la Diputación y los ayuntamientos. Cinco municipios han terminado su mandato en este órgano, Elorrio, Güeñes, Mungia, Portugalete y Zamudio, mientras que otros dos continúan en el mismo, Leioa y Areatza.

Se ha presentado cinco nuevas candidaturas para su incorporación para el periodo 2025-2027, las de Amorebieta-Etxano, Bermeo, Gatika, Gordexola y Sestao, que han sido aceptadas en votación a mano alzada.

A continuación, se ha procedido a la elección de la vicepresidencia de la Red, que ha recaído en Jon Artabe, representante de Amorebieta-Etxano.

La Asamblea ha finalizado con un resumen de las acciones previstas para 2026 y con un agradecimiento a los municipios por su participación y colaboración continuada en la Red Territorial.