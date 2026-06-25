Los refugios de Astra y Pasealekua de Gernika incorporan nuevos recursos para acercar la memoria del bombardeo

Refugio en Gernika (Bizaia) - AYUNTAMIENTO DE GERNIKA

BILBAO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Turismo de Gernika ha dado un nuevo impulso a la difusión de la memoria histórica mediante la puesta en valor de los refugios antiaéreos de Astra y Pasealekua, dos espacios que fueron "testigos directos" del bombardeo del 26 de abril de 1937 y que forman parte de la Ruta de la Memoria "Gernika 1937-04-26", según ha informado el Ayuntamiento del municipio.

La iniciativa tiene como objetivo "reforzar la experiencia de quienes visitan estos enclaves mediante nuevos recursos interpretativos que permitan comprender mejor uno de los episodios más trascendentales de la historia de la villa".

La Ruta de la Memoria está integrada por once puntos visitables distribuidos por Gernika-Lumo, cuyos contenidos han sido elaborados por el historiador Xabier Irujo.

El Consistorio señala que, entre las principales novedades, destaca la incorporación de un audiovisual inmersivo en el refugio de Pasealekua. De esta forma, la pieza transforma este espacio subterráneo "en un lugar de reflexión sobre la memoria y la paz" a través de un relato construido desde la mirada de una madre y sus hijos durante el bombardeo.

La puerta, convertida en elemento simbólico de la narración, sirve "para conectar pasado y presente, y reivindicar el compromiso de Gernika con los valores de convivencia y reconciliación".

Por su parte, el refugio de Astra ofrece una experiencia basada en los testimonios de dos supervivientes del ataque, Sebastián Uria y María Olabarria. Sus recuerdos han sido recreados mediante locuciones realizadas en euskera por el escritor Kirmen Uribe y la bertsolari Onintza Enbeita, así como en castellano por los gernikeses Celes Pertika y Mila Artetxe.

PANELES INFORMATIVOS

El espacio se completa con una exposición permanente compuesta por cinco paneles informativos instalados en el exterior del refugio, donde se explica la función que desempeñaron estas infraestructuras durante la Guerra Civil y el papel que jugaron en la protección de la población civil durante los ataques aéreos.

Los refugios de Astra y Pasealekua se consolidan así como dos de los principales puntos de la Ruta de la Memoria, un recorrido diseñado para comprender el alcance del bombardeo y su impacto en la historia contemporánea de la villa.

Con estas nuevas incorporaciones, el Ayuntamiento busca "fortalecer la transmisión de la memoria histórica y acercar a las nuevas generaciones los valores de paz, resiliencia y memoria democrática asociados a Gernika".

Las personas interesadas en visitar el refugio de Astra podrán hacerlo mediante reserva previa. La Oficina de Turismo ofrece información sobre horarios, reservas y el conjunto de la Ruta de la Memoria.