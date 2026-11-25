Archivo - Vista del mar en Bermeo (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El temporal de viento y precipitaciones que azota Euskadi este miércoles ha dejado rachas máximas de 143,2 km/h en la estación meteorológica de Matxitxako, en Bermeo (Bizkaia), y un acumulado de 67,8 litros/m2 de lluvia en Berriatua desde la nueve de la mañana hasta las siete y media de la tarde.

Según ha informado Euskalmet, otras rachas de viento contabilizadas en zonas expuestas han alcanzado en Cerroja (Karratza) 134,8 km/h, en Punta Galea 110,8 km/h y en Santa Clara 106,6 km/h. En zonas no expuestas, Laguardia ha anotado rachas de 85,4 km/h, Moreda 81,5 km/h, Zegama 81,5 km/h o Bilbao 76,2 km/h.

En cuanto a las precipitaciones máximas conocidas desde las nueve de la mañana hasta las siete y media de la tarde, se han contabilizado 46,3 l/m2 en Beasain, 44,7 l/m2 en Elgoibar o 35,3 l/m2 en Gautegiz Arteaga.

Se mantiene activada la alerta naranja por riesgo de precipitaciones persistentes hasta las 09.00 horas de este jueves, cuando se pueden acumular más de 80 l/m2 en 24 horas en la vertiente cantábrica. La previsión anuncia chubascos moderados, que pueden ser persistentes y localmente fuertes, con probabilidad de tormentas.

Por otro lado, este jueves se mantendrá activado el aviso amarillo por riesgo marítimo costero para la navegación desde las 00.00 hasta las 06.00 horas. Según las previsiones, la altura de ola significante podría situarse por encima de los 3,5 metros, con mar de fondo del noroeste de 2-2,5 metros. El viento soplará del noroeste fuerza 4, con intervalos de fuerza 5, y originará marejada con áreas de fuerte marejada.