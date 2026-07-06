Registradas tres picaduras leves de carabela portuguesa este fin de semana en las playas de Barinatxe, Laida y La Kontxa

Bandera que alerta de medusas en una playa de Bizkaia - EUROPA PRESS

BILBAO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud ha notificado tres casos de picaduras leves de carabela portuguesa este sábado y domingo en las playas vizcaínas de Barinatxe (Sopela) y Laida (Ibarrangelu) y en La Kontxa, en San Sebastián, fuera de la zona de baño.

Además, se avistaron carabelas el viernes y el sábado en las playas de Azkorri - Gorrondatze (Getxo) Arrietara - Atxabiribil (Sopela), Aritzatxu (Bermeo), Laga (Ibarrangelu), Ogeia (Ispaster), Itzurun (Zumaia) y Ondarreta (Donostia - San Sebastián)

Las tres personas que sufrieron las picaduras fueron atendidas por los servicios de salvamento y socorrismo y no requirieron valoración por parte de los servicios de urgencias de Osakidetza. En un caso (La Kontxa) se envío un embarcación para auxiliarle.

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco, a través de su Dirección de Salud Pública, dispone de un protocolo de actuación ante la aparición de medusas y, concretamente, ante la aparición de la carabela portuguesa, especialmente para informar a la ciudadanía y prevenir posibles incidencias.

Los servicios de salvamento y socorrismo informan a Salud Pública mediante aviso a SOS Deiak del avistamiento de las medusas y las medidas van desde la colocación de la bandera amarilla junto a la bandera con el logotipo medusas y aviso por megafonía de que se ha avistado Carabela portuguesa en la zona de baño y por ello se solicita que se extremen la prudencia al bañarse, hasta le prohibición de baño con la colocación de la bandera roja junto a la bandera con el logotipo medusas y la difusión por megafonía del mensaje "se han avistado medusas peligrosas en la playa por lo que el baño está prohibido".

Se pueden ir produciendo cambios de recomendaciones según vaya cambiando la situación, según ha explicado el Departamento de Salud, para precisar que, en general, se recomienda evitar el baño si hay medusas o carabelas portuguesas, y no tocarlas, aunque estén en la arena.

RECOMENDACIONES

En caso de sufrir una picadura de medusa o carabela portuguesa, se recomienda acudir rápidamente al puesto de socorro y no rascar ni frotar la zona.

Además, Salud aconseja limpiar la zona con agua de mar, nunca con agua dulce; quitar los restos con una pinza, no con la mano a no ser que se usen guantes; y aplicar frío o mejor hielo en una bolsa de plástico durante 5 minutos sobre la zona.