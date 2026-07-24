La N-I registrará afecciones al tráfico el lunes en el enlace del alto de Etzegarate por trabajos en el firme

SAN SEBASTIÁN 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La carretera N-I registrará afecciones al tráfico el próximo lunes en las entradas y salidas al enlace del alto de Etzegarate, entre las siete de la mañana y las ocho de la tarde, para realizar trabajos en el firme, según ha informado la Diputación foral de Gipuzkoa.

En un comunicado, ha explicado que entre las siete de la mañana y las ocho de la tarde permanecerá cortada la incorporación desde la Zona de Servicio del Alto de Etzegarate a la carretera N-I (ramal N-I-406-2-E).

El corte del ramal obligará a los vehículos que quieran circular en sentido Vitoria-Gasteiz a incorporarse a la carretera N-I en sentido Donostia-San Sebastián y cambiar de sentido en el enlace N-I-409, enlace de Urtsuaran.

Además, entre las 9.30 y las 17.00 horas se cortará la salida desde la N-I, circulando en sentido Donostia-San Sebastián, al enlace nº 406 (Zona de Servicio del Alto de Etzegarate).

Los usuarios que viniendo desde Alsasua deseen tomar la citada salida al alto de Etzegarate deberán continuar dirección a la capital guipuzcoana y realizar el cambio de sentido tomando la salida nº 409, acceso a Urtsuaran, volviendo a incorporarse a la N-I en sentido Vitoria-Gasteiz. Desde este sentido podrán acceder al enlace nº 406, Alto de Etzegarate.

Finalizados los trabajos anteriores, entre las cinco de la tarde y las nueve de la noche se cortará la salida desde la N-I, circulando en sentido Vitoria-Gasteiz, al enlace nº 406 (Zona de Servicio del Alto de Etzegarate). Quien viniendo desde Idiazabal desee tomar la salida nº 406 al alto de Etzegarate, deberá continuar dirección a la ciudad alavesa y realizar el cambio de sentido tomando la salida nº 405, acceso a Zegama, volviendo a incorporarse a la N-I en sentido a la capital guipuzcoana.

Desde este sentido podrá acceder al enlace nº 406, Alto de Etzegarate. Para incorporarse al sentido Vitoria-Gasteiz se deberá tomar dirección Donostia-San Sebastián y realizar el cambio de sentido tomando la salida nº 409, acceso a Urtsuaran, volviendo a incorporarse a la N-I en sentido Vitoria-Gasteiz. A partir de las 21.00 horas se desmontará la señalización provisional de las obras, restituyendo la circulación a la normalidad.