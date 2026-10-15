La rehabilitación del firme en el entorno de la rotonda de Jaitzubia en Hondarribia provocará afecciones en la GI-636

SAN SEBASTIÁN 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de rehabilitación sostenible del firme en el entorno de la rotonda de Jaitzubia (Hondarribia) causarán afecciones en la GI-636 este próximo domingo y lunes, día 19, por la noche.

Según ha informado la Diputación foral de Gipuzkoa, con motivo de estos trabajos, durante los próximos días se prevén afecciones al tráfico en la carretera GI-636 (Errenteria-Irun), entre los puntos kilométricos 11,900 y 12,200 (rotonda de Jaitzubia).

Las mismas fuentes han informado de que está previsto realizar la sustitución de la capa de rodadura actual de la rotonda de Jaitzubia por una nueva mezcla bituminosa en caliente.

Estas actuaciones se van a llevar a cabo en horario nocturno, de 22.00 a 06.00 horas, durante dos noches. La noche del domingo 18 al lunes 19 de octubre, y la noche del lunes 19 al martes 20 de octubre.

En las dos noches se va a permitir el paso de vehículos por la propia GI-636, pero no estarán permitidos los giros en dicha intersección, por lo que quedarán cerrados los accesos a Jaitzubia Auzoa y al Hospital del Bidasoa.

En la primera de las noches, del 18 al 19 de octubre, se trabajará en la mitad más cercana al hospital, por lo que los vehículos circularán por la zona más pegada a Jaitzubia. Como acceso al Hospital del Bidasoa se recomienda utilizar la Avenida Letxunborro.

En la noche del 19 al 20 de octubre se trabajará en la mitad más cercana a Jaitzubia, por lo que los vehículos circularán por la zona más pegada al hospital.