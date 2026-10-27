Representanes de Surbisa conocen en Copenhague experiencias de rehabilitación urbana y eficiencia energética

Una delegación de Surbisa visita Copenhague - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de Surbisa, encabezada por su presidente y concejal del Área de Regeneración Urbana, Jon Bilbao Urquijo, se encuentra en Copenhague para conocer distintas actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana desarrolladas en la capital danesa, en el marco de la eficiencia energética, las redes de calor urbano (district heating) y las soluciones urbanas sostenibles.

La iniciativa, que se desarrolla del 25 al 27 de octubre, constituye un viaje técnico organizado y financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca, cuyo objetivo es compartir con representantes de instituciones de otros lugares de Europa la experiencia danesa en el desarrollo de ciudades sostenibles, energéticamente eficientes y descarbonizadas.

Según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao, el programa combina presentaciones técnicas y encuentros con instituciones públicas, organismos especializados y agentes privados vinculados a la transformación urbana y la sostenibilidad.

Entre las entidades participantes figuran la Agencia Danesa de la Energía, el Danish Board of District Heating, State of Green y el Ayuntamiento de Copenhague, además de estudios de arquitectura y empresas tecnológicas.

Durante las jornadas, la delegación tiene la oportunidad de conocer sobre el terreno diferentes proyectos que ilustran la evolución urbana de Copenhague y la incorporación de criterios de sostenibilidad en la planificación, la rehabilitación y el desarrollo de nuevos espacios residenciales.

Entre las visitas previstas destacan los barrios de Nordhavn y Paper Island, ejemplos de regeneración de antiguos espacios industriales, así como Fælledby, un nuevo desarrollo urbano concebido desde criterios de sostenibilidad. El recorrido incluye también ejemplos de redes de calor y frío conectadas a infraestructuras urbanas, así como soluciones aplicadas a viviendas y centros de datos.

El Ayuntamiento de Bilbao ha subrayado que su participación en esta delegación le permite conocer experiencias internacionales y soluciones técnicas relacionadas con la rehabilitación de edificios, la eficiencia energética y la regeneración urbana, ámbitos estratégicos para avanzar hacia un parque residencial más sostenible, accesible y confortable.

A través de Surbisa, sociedad municipal encargada de impulsar la rehabilitación de edificios, viviendas y locales en Bilbao, el Área de Regeneración Urbana trabaja para mejorar las condiciones del patrimonio edificado de la ciudad, promover la eficiencia energética y la accesibilidad y favorecer la regeneración integral de los barrios.

El Consistorio ha indicado que el conocimiento de iniciativas desarrolladas en otras ciudades europeas constituye "una oportunidad" para identificar experiencias y enfoques que "puedan contribuir a los objetivos de rehabilitación, sostenibilidad y mejora de la calidad de vida de la ciudadanía bilbaína".