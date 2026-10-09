Rescatada en helicóptero una joven accidentada en Peñas Negras, en Galdames (Bizkaia)

Helicóptero de la Ertzaintza - ERTZAINTZA

BILBAO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 19 años ha resultado herida este viernes tras sufrir un percance cuando realizaba una travesía por la zona de Peñas Negras, en el término municipal vizcaíno de Galdames. Agentes de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza, por medio de un helicóptero, han intervenido en su rescate y evacuación.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, hacia las 11.45 horas de hoy, Sos Deiak 112 ha sido alertado de que una joven se había caído mientras participaba con un grupo de personas en una ruta de senderismo por las inmediaciones del Pico de la Cruz, en la zona de Peñas Negras, en Galdames.

El comunicante ha relatado que, debido al accidente, había llegado a perder momentáneamente la consciencia y se encontraba aturdida. Ante tal información, personal técnico de la Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco ha movilizado al lugar un helicóptero de la Ertzaintza con efectivos de la Unidad de Vigilancia y Rescate.

La aeronave policial ha procedido al rescate y traslado de la víctima, una joven de 19 años, hasta una explanada donde se han dirigido recursos sanitarios, que la han evacuado en ambulancia al Hospital de Cruces.