Rescatada en helicóptero una mujer indispuesta mientras realizaba una ruta en el monte Txindoki (Gipuzkoa)

Momento del rescate - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

SAN SEBASTIÁN 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza han rescatado en helicóptero la tarde de este domingo a una mujer de 61 años que se ha sentido indispuesta mientras realizaba una ruta por el monte Txindoki, en Gipuzkoa.

Según ha indicado el Departamento de Seguridad en un comunicado, el rescate se ha llevado a cabo alrededor de las dos de la tarde en la zona de la cascada de Muitze ubicada en el término municipal de Amezketa. La víctima, una mujer de 61 años, ha sufrido una indisposición que le ha incapacitado para continuar el camino.

El coordinador de Atención de Emergencias ha solicitado la movilización de componentes de montaña de la Unidad de Vigilancia y Rescate y el helicóptero de la Ertzaintza para proceder a su rescate. Una vez en el lugar, han asistido a la mujer y la han trasladado hasta Garbera donde una ambulancia esperaba para ser evacuada hasta el hospital de Donostia.