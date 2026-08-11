Rescatada en helicóptero una mujer tras sufrir una caída en el monte Gorbea, en Zeanuri (Bizkaia)

Archivo - Helicópero de rescate de la Ertzaintza - IREKIA - Archivo

BILBAO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un helicóptero de la Ertzaintza con configuración de montaña ha rescatado este martes a una mujer en el monte Gorbea, en Zeanuri (Bizkaia), que se había caído y lesionado un tobillo, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Pasada la una de esta tarde, una llamada realizada a SOS Deiak-112 informaba de la caída de una mujer, de 65 años, que practicaba senderismo por el monte Gorbea a la altura del barrio Altzusta, en Zeanuri.

Debido a lo escarpado del terreno y la imposibilidad de moverse de la accidentada, se ha movilizado un helicóptero de la Ertzaintza con miembros de la Unidad de Vigilancia y Rescate.

Los rescatadores han logrado llegar hasta el lugar en el que se encontraba la víctima y trasladarla en la aeronave hasta un punto de encuentro, donde le esperaba una ambulancia que finalmente le ha llevado hasta un centro sanitario.