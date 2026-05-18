Rescatado en helicóptero un ciclista herido tras sufrir una caída en el monte Mello en Muskiz (Bizkaia)

Archivo - Helicóptero de la Ertzaintza - ERTZAINTZA - Archivo

BILBAO 18 May. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista ha sido rescatado este lunes por un helicóptero de la Ertzaintza tras resultar herido después de sufrir una caída mientras practicaba ciclismo en el monte Mello, dentro del término municipal de Muskiz (Bizkaia).

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el aviso se ha recogido pasadas las 11.00 horas cuando el ciclista, que circulaba por una pista del monte Mello, ha sufrido una caída que le impedía continuar la ruta.

Bomberos, sanitarios y Ertzaintza se han movilizado hasta el lugar del accidente y el ciclista, de 64 años de edad, ha recibido una primera asistencia en el lugar. Posteriormente, el hombre ha sido trasladado hasta el hospital de Cruces en un helicóptero de la Ertzaintza con configuración de montaña.