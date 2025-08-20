Rescatado en helicóptero un montañero accidentado en el monte Udalatx (Gipuzkoa)

SAN SEBASTIÁN 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un helicóptero de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza ha trasladado este miércoles a un montañero que ha resultado herido tras sufrir una caída en la zona del monte Udalatx, en el municipio guipuzcoano de Arrasate. Durante las tareas de rescate un bombero ha sufrido lesiones y también ha tenido que ser evacuado.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, hacia las tres y veinte de esta tarde un montañero ha contactado con SOS Deiak 112 y ha solicitado ayuda, ya que había sufrido una caída y creía tener fracturado el tobillo. El herido se encontraba en la zona del monte Udalatx, en la localidad de Arrasate.

Inmediatamente se han movilizado recursos de los Servicios de Emergencias de Euskadi para su auxilio. Debido a la densa niebla ha habido dificultades para la localización de esta persona y, tras ser encontrada, ha sido portada en una camilla por los bomberos de Gipuzkoa hasta un punto en el que un helicóptero de la UVR se han encargado de extraerla y trasladarla a las dependencias de la Ertzaintza en Iurreta. Desde allí, una ambulancia ha evacuado al herido al Hospital de Galdakao.

En las labores de rescate, un bombero se ha accidentado y también ha sido llevado al Hospital de Galdakao.