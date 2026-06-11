Rescatan en Zeanuri (Bizkaia) a un varón de 45 años tras sufrir una caída en el Parque Natural del Gorbeia

BILBAO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza y los bomberos de Bizkaia han participado este jueves en el rescate de un varón, de 45 años, que ha sufrido una caída en el monte Aldamin, en el macizo del Gorbeia. Un helicóptero ha trasladado al herido al hospital, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Minutos antes de las siete de esta tarde se ha recibido el aviso de que un hombre había sufrido una caída en el Parque Natural del Gorbeia y tenía heridas en diferentes partes del cuerpo.

Un técnico de la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha movilizado un helicóptero y la sección de montaña de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza, además de los bomberos de Bizkaia, que se han desplazado hacia el lugar del accidente.

Una vez llegados hasta donde se encontraba la víctima, esta ha sido evacuada en helicóptero hasta el Hospital de Txagorritxu de Vitoria-Gasteiz.