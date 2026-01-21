Las restricciones de acceso a las viviendas de Barakaldo afectadas por el andamio suelto se mantienen hasta este jueves

El viento desplaza un andamio de la fachada de un edificio en la calle Landaburu, a 21 de enero de 2026, en Barakaldo (Bizkaia) - David de Haro - Europa Press

BILBAO 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de cinco portales de la calle Landaburu de Barakaldo (Bizkaia) permanecen confinados en sus domicilios ante la inestabilidad de un andamio colocado en la fachada, que ha sido desplazado por las fuertes rachas de viento. Las restricciones de acceso a las viviendas se mantienen hasta este jueves a primera hora, cuando técnicos municipales inspeccionarán la zona.

Según han informado a Europa Press fuentes municipales, se ha reforzado el andamio con una estructura de andamio por su interior, pegado a la fachada del edificio, y mañana podría iniciarse el desmontaje.

El incidente se ha producido alrededor del mediodía de este miércoles en la calle Landaburu del municipio vizcaíno. El fuerte viento ha impactado contra el andamio, que se ha desplazado y, aunque está amarrado en la fachada, ha quedado torcido sobre uno de sus costados.

Desplazados al lugar el concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Madrazo, y efectivos de la Policía Municipal, se ha ordenado a los vecinos de los números 3, 5, 7, 9 y 11 que permanezcan confinados en su domicilio hasta nuevo aviso. Solo podrán abandonar sus casas, si necesitan hacerlo, tras llamar a la Policía municipal, que les acompañará en la salida.

Por otra parte, el área de Seguridad Ciudadana ha informado de que se ha restablecido el tráfico en la entrada Barakaldo por calle La Florida.