Retenciones de hasta 6 kilómetros en el Txorierri por el accidente de dos vehículos con dos heridos en la BI-30

Archivo - La Ertzaintza atiende un accidente de tráfico - ERTZAINTZA - Archivo

BILBAO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La BI-30 registra retenciones a la altura de Zamudio de hasta 6 kilómetros, que afectan al corredor del Txorierri, como consecuencia de un accidente en que se han visto implicados dos vehículos, con dos personas heridas trasladas al Hospital de Cruces (Barakaldo), según ha informado el Departamento de Seguridad.

El accidente, un golpe por alcance entre dos turismos, se ha registrado a las 7.20 horas en la BI-30, a la altura de Zamudio en sentido San Sebastián. Como consecuencia del siniestro, ha quedado ocupado el carril izquierdo, lo que ha provocado retenciones que a las 9.00 horas alcanzan los 6 kilómetros, aunque los vehículos implicados ya han sido retirados.

Por otro lado, otro accidente registrado a las 7.48 horas en la A-8 en Arrigorriaga, sentido San Sebastián, en el que se han visto implicados dos turismos, ha generado también retenciones y densidad de tráfico en la salida de Malmasín, que ya se han solucionado.