El Rey recibe el lunes en el Palacio de la Zarzuela al Lehendakari, que esta próxima semana inicia su ronda con partidos

BILBAO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Rey, Felipe VI, recibirá en audiencia este lunes en el Palacio de la Zarzuela en Madrid al lehendakari, Imanol Pradales, elegido el pasado mes de junio como nuevo presidente vasco.

Según la información de Casa Real, el encuentro con el lehendakari se llevará a cabo este lunes, 8 de julio, a partir de las cinco de la tarde en el Palacio de la Zarzuela.

Imanol Pradales, el sexto lehendakari de la democracia, fue elegido el pasado 20 de junio como presidente vasco por la Cámara autonómica, con los votos de su partido, el PNV, y del PSE-EE, que integra junto a los jeltzales el Gobierno de Euskadi. Dos días después, juró su cargo en la Casa de Juntas de Gernika.

El Rey ofrece este tipo de audiencias al inicio del mandato de cada gobernante autonómico y también lo hizo con su antecesor, Iñigo Urkullu, con el que mantuvo también estos encuentros protocolarios, el último en 2020, tras haber sido nombrado lehendakari después de las elecciones autonómicas vascas celebradas en 2020 durante la pandemia.

RONDA DE PARTIDOS

La agenda de Pradales de esta próxima semana también incluye el comienzo, a partir del 11 de julio, de la ronda de contactos que tiene previsto mantener con todos los partidos que tienen representación en el Parlamento vasco, salvo Vox, para abordar, entre otras cuestiones, la posibilidad de alcanzar "un gran Pacto de País sobre el Sistema de Salud Vasco".

Con esta ronda de contactos que liderará Imanol Pradales, el Lehendakari quiere mantener un primer encuentro para compartir el programa de Gobierno, abordar una reflexión conjunta sobre las prioridades y retos de país y establecer una metodología de trabajo.

En este sentido, entre las cuestiones "prioritarias" de estas primeras reuniones, está la oportunidad de alcanzar "un gran Pacto de País sobre el Sistema de Salud Vasco", para el que el propio Imanol Pradales "ve mimbres".

Su intención, según ha expresado el propio Lehendakari, es tratar de "trenzar acuerdos de mínimos" en relación con cuestiones que considera "fundamentales" y, entre las que también se encuentra el autogobierno, ya que el propio programa de gobierno acordado entre PNV y PSE-EE incluye alcanzar un nuevo Pacto Estatutario.

Las reuniones con los distintos partidos se celebrarán en el Palacio de Ajuria Enea en orden de menor a mayor representación de las distintas fuerzas políticas. Por lo tanto, el primer encuentro se celebrará el 11 de julio con Sumar; el 12 de julio se celebrarán las reuniones con PP y PSE-EE, respectivamente; el lunes 15 de julio será el turno de EH Bildu y, finalmente, el martes 16 de julio está prevista la cita con el PNV.

El Lehendakari no incluye a Vox en esta ronda de contactos al entender el Gobierno vasco que se trata de un partido que "no comparte el marco ético y democrático" y tampoco reconoce el autogobierno vasco. La nueva portavoz del Ejecutivo vasco, María Ubarretxena, explicaba este martes, tras la primera reunión del consejo de Gobierno, que no tenía sentido intentar sentar unas bases de futuro con un partido que "no respeta ese marco principal que está sobre la mesa".

Tras la reunión con los partidos políticos, el Lehendakari proseguirá esta primera fase de reuniones con los agentes sociales vascos, tanto sindicatos como patronal. Previamente, Imanol Pradales ya ha mantenido encuentros con la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, la de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y el de Álava Ramiro González, así como a una representación de Eudel, encabezada por su presidenta, Esther Apraiz.

Además, el lehendakari, Imanol Pradales, anunció hace unos días que ha pedido un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar, entre otros asuntos, el traspaso de las competencias pendientes.