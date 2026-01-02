Los Reyes Magos realizarán su primer saludo este año en San Sebastián desde el Teatro Principal

Archivo - Los Reyes Magos en el funicular de San Sebastián - JOSE IGNACIO UNANUE - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Magos realizarán este año su primer saludo en San Sebastián desde el teatro Principal porque quieren conocer "uno de los edificios referentes de la cultura" en la capital guipuzcoana. En la tradicional Cabalgata, con cinco carrozas, repartirán 2.000 kilos de caramelos, todos ellos adecuados para personas celíacas.

Así lo ha dado a conocer en rueda de prensa la concejal donostiarra de Cultura y Fiestas, Ana López, que ha indicado que Melchor, Gaspar y Baltasar han confirmado que realizarán el primer saludo desde el Teatro Principal el lunes, 5 de enero, a las 10.30 horas.

"La razón que han dado para ello es que desean conocer por dentro uno de los edificios referentes de la cultura en la ciudad, que observan siempre al inicio de la cabalgata, pero que nunca han visitado", ha explicado.

La edil ha señalado que, una vez realizado el saludo, saldrán a la calle Mayor para montarse en un coche descapotable con el que se dirigirán a visitar diversos barrios de la ciudad.

"Este año han solicitado visitar cinco barrios en concreto", ha afirmado, para detallar, a continuación, que para empezar cruzarán todo el Centro y Amara Berri para llegar hasta la plaza María Zambrano de Riberas de Loiola, donde saludarán a todas las niñas y niños que se encuentren allí (11.20 horas).

A continuación, se dirigirán a la plaza Arteleku de Txominenea (11.55 horas), para a continuación, visitar la plaza Sagastieder de Intxaurrondo (12.30 horas).

Desde allí, acudirán al parque Harria en Altza (13.05 horas), para después cruzar Herrera, salir a la variante y acudir a la plaza Simona Ljust del Antiguo (13.40 horas). Tras saludar a todas las niñas y niños del Antiguo volverán a montarse en el coche descapotable para dirigirse al Ayuntamiento por el paseo de la Concha, la calle Zubieta, Avenida de la Libertad, el paseo República Argentina y el Boulevard.

Una vez lleguen a Alderdieder, saludarán a todas las niñas y niños desde la terraza de la Casa Consistorial (14.15 horas). Tras realizar un pequeño descanso, los Tres Reyes Magos entrarán en el salón de plenos del Ayuntamiento, donde tendrán preparados sus tronos para recibir a todas las niñas y niños que se acerquen al Ayuntamiento.

La recepción dará comienzo a las 15.30 horas y, como es habitual, se establecerá la cola correspondiente en el acceso al Ayuntamiento por la terraza de Alderdieder.

López ha destacado que hay que tener en cuenta que la fila de acceso se cerrará a las 17.10 horas. Los menores que tengan algún tipo de discapacidad funcional podrán acceder al Salón de Plenos desde la puerta de la calle Ijentea, en compañía de una persona adulta. Además, sus majestades han solicitado la presencia de un intérprete de signos para que todas las niñas y niños puedan ser recibidos como merecen.

DESFILE

El tradicional desfile dará comienzo a las 18.00 horas en Ijentea, y recorrerá Boulevard, Hernani, avenida de la Libertad, Urbieta, Prim, Vergara, Idiaquez, plaza de Gipuzkoa, Legazpi y el Boulevard.

La cabalgata de este año contará con cinco carrozas: la carroza del nacimiento con María, José y el niño Jesús en el portal de Belén; la carroza del Rey Melchor, que este año ha elegido motivos ecuestres; la carroza del Rey Gaspar basada en la civilización egipcia; la carroza del Rey Baltasar, inspirada en la fauna africana; y una quinta carroza inspirada en el mundo de la pintura y los pintores reservada a los Cabezudos, que un año más han querido participar en la cabalgata.

López ha indicado que con cada rey mago estarán sus pajes y diversos grupos de animación. Sus Majestades este año también han solicitado la presencia en el desfile del grupo de bomberos que les ayudará a llegar a los pisos más altos durante la noche más mágica. Ellos serán quienes cierren el desfile.

Durante la cabalgata los tres Reyes Magos repartirán 2.000 kilos de caramelos, todos ellos adecuados para personas celíacas. Del mismo modo, Donostia Kultura Festak habilitará dos puntos en el recorrido, uno en Alderdieder y otro al final de la calle Urbieta, antes del giro a la calle Prim, para que las personas con movilidad reducida puedan contemplar el desfile.

Finalizada la cabalgata, los Reyes Magos visitarán varios centros de personas mayores: Alai Etxe, San Jose de la Montaña Y Villa Sacramento.