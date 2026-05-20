Roba en un establecimiento comercial de Vitoria-Gasteiz y agrede al personal del local

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VITORIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvo en la tarde de este pasado martes a un varón de 30 años como presunto autor de un delito de robo con violencia, tras hurtar varios productos de un establecimiento comercial y agredir al personal del local.

Según ha informado la Guardia Urbana, los hechos sucedieron sobre las 14.15 horas cuando una llamada al 092 solicitó presencia policial en un establecimiento comercial del portal de Legutiano, ya que un varón estaba agrediendo a personal del local después de haber sustraído algunos productos.

Los agentes que llegaron al lugar observaron a dicho varón agrediendo a dos auxiliares de seguridad que trataban de reducirlo. Al parecer, minutos antes, lo habían observado, a través de las cámaras de videovigilancia, esconderse algunos productos entre su ropa y, al salir del comercio sin abonarlos, lo interceptaron y devolvió un par de ellos.

Cuando le solicitaron el resto, se mostró muy violento y los agredió, iniciándose un forcejeo entre ellos y cayendo los tres al suelo. En vista de lo sucedido y de las lesiones que presentaban los trabajadores, la patrulla procedió a la detención del varón.