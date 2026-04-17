Los robos con violencia bajan un 18,9% y los delitos contra la libertad sexual se reducen un 17,65% en 2025 en Barakaldo

Archivo - Imagen de un coche-patrulla de la Policía Municipal de Barakaldo. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO - Archivo

BILBAO 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los robos con violencia en Barakaldo en 2025 han bajado "de forma importante", hasta un 18,91%, mientras que los delitos contra la libertad sexual se redujeron un 17,65% en el pasado año, según ha informado el Ayuntamiento de la localidad, que ha indicado también que la tasa de criminalidad registró en el pasado ejercicio un descenso del 3,93%.

La alcaldesa presidió este jueves en el Ayuntamiento la Comisión de Coordinación Policial de ámbito Local de Ezkerraldea - Meatzaldea, realizada en la localidad fabril.

El consistorio ha indicado que la comisión, un encuentro presidido por regidora de Barakaldo, permite analizar datos, compartir información y seguir reforzando el trabajo conjunto, la coordinación entre Policía Local y Ertzaintza "para ofrecer una mejor respuesta a la ciudadanía y seguir mejorando la seguridad" en los barrios", según ha subrayado Del Campo.

Los datos de Barakaldo en el último año son positivos, han destacado, en la medida en que se ha registrado un descenso del 3,93% en la tasa de criminalidad, y los delitos estratégicos, los que más preocupan socialmente, experimentan una bajada significativa en la ciudad del 9,11%.

El Ayuntamiento de la localidad fabril ha destacado que han bajado "de forma importante", un 18,91%, los robos con violencia, mientras que y los delitos contra la libertad sexual se han reducido 17,65% en 2025..

Del Campo ha apuntado que estos datos reflejan "que el trabajo coordinado da resultados" y ha incidido en que se va a seguir trabajando de la mano con la Ertzaintza para que la presencia policial "aumente cada día en los barrios".

En la misma línea, ha asegurado que se seguirán reforzando planes específicos como el de comercios en Cruces que se puso en marcha hace unas semanas o el de control de armas blancas, con el "objetivo claro de anticiparnos a los problemas y seguir garantizando la seguridad y la convivencia en Barakaldo", ha adelantado, en la medida en que, según ha dicho, una cosa tienen "clara", que Barakaldo "no va a ser un municipio cómodo para delinquir".