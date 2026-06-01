Un rodaje en Bilbao ocupa el aparcamiento en las calles Pablo Picasso, Urizar, Nicolás Alcorta y Pedro Martínez Artola

BILBAO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La realización de un rodaje ocupará el aparcamiento en la calle Pablo Picasso, entre los números 1 y 3 y a la altura del Colegio Amor Misericordioso y, en la calle Urizar, a la altura del número 4 (ambos lados) desde las 18.00 horas de este martes y hasta las 21.00 horas del día siguiente, aproximadamente, según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao.

Este próximo miércoles se ocupará el aparcamiento en la calle Nicolás Alcorta, entre los números 1 y 7 (carga y descarga) y en la calle Pedro Martínez Artola, a la altura del número 7.

Además, ese mismo día de 10.00 a 19.00 horas, aproximadamente, se producirán cortes intermitentes de tráfico, no superiores a 3 minutos de duración, en la calle Nicolás Alcorta. La zona a ocupar será vallada con anterioridad.