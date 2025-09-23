RTVE Instituto debate en San Sebastián sobre el futuro de la distribución cinematográfica

SAN SEBASTIÁN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

RTVE Instituto ha organizado este martes en el marco del Festival de San Sebastián una mesa redonda para reflexionar sobre los retos presentes y futuros de la distribución cinematográfica. Bajo el título 'Distribuir cine: desafíos y nuevas estrategias', la sesión ha reunido a profesionales con amplia trayectoria en la industria audiovisual.

La profesora universitaria y experta en nuevos modelos de distribución audiovisual Elena Neira, reconocida como una de las 50 mujeres más influyentes del negocio audiovisual español, y Eduardo Escudero, socio y director de negocios en la distribuidora independiente 'A Contracorriente Films', han compartido diagnósticos, experiencias y propuestas sobre cómo adaptarse a "un mercado en constante transformación".

Durante el debate se han abordado cuestiones como el impacto de las plataformas de contenidos audiovisuales, el papel de los festivales en la visibilidad de las producciones, la necesidad de atraer a las nuevas audiencias a las salas de cine y la importancia de proteger el cine local frente a la hegemonía de las grandes distribuidoras internacionales.

"La situación es complicada, pero lo ha sido siempre para los distribuidores. Estamos lidiando con dificultades, y la pandemia aceleró muchos cambios", ha apuntado Escudero.

En relación con las salas de cine, ha añadido que "estamos en un momento difícil, pero esperamos revertirlo", refiriéndose a la caída en el número de espectadores, aunque ha considerado que las salas son "el lugar ideal para ver películas".

Finalmente, sobre el estreno de largometrajes en plataformas, ha defendido que "está bien que haya muchas ventanas, hay que ser flexible, pero si se puede proteger el cine, hay que hacerlo".

Por su parte, Elena Neira ha destacado que la distribución "tiene una parte ingrata pero también muy dulce". "Es un momento complejo, los hábitos de consumo de cine han cambiado por la revolución digital", ha señalado.

"Si una película no se puede explotar por muchas ventanas para vivir mucho tiempo, no se puede hacer", ha explicado sobre los retos de la distribución de las películas en un momento en que conviven las salas de cine y las plataformas en el mercado de los estrenos de cine. "Hace ya tiempo que el sector no responde a las reglas clásicas de la oferta y la demanda", ha concluido.

En la sesión se ha destacado también la relevancia de la formación continua en el sector audiovisual. Desirée Ndjambo, periodista de RTVE, ha puesto en valor el trabajo de Haz, "un proyecto que ofrece cursos online prácticos financiados con fondos europeos e impartidos por profesionales en activo, para garantizar un aprendizaje conectado con las necesidades de sector".

La oferta formativa del Proyecto Haz cuenta con cursos 100% online de 150 horas. Esta formación, dirigida a profesionales y personas interesadas en sector audiovisual, está financiada para la ciudadanía europea con los Fondos Next Generation UE. El alumnado abona previamente un depósito de fianza y, una vez superado el curso, el 100% del importe es devuelto.

Las formaciones, impartidas por profesionales del sector en activo, son prácticas, tutorizadas y con enfoque en la empleabilidad. Además, los cursos están certificados por RTVE Instituto, con el respaldo del Ministerio de Cultura y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).