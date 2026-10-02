La Sala BBK de Bilbao acoge la próxima semana el estreno en Euskadi de 'Protocolo' con Beatriz Argüello y Ernesto Arias

'Protocolo', Protagonizada Por Beatriz Argüello Y Ernesto Arias. - FERNANDO AGUILAR/SALA BBK

BILBAO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala BBK de Bilbao acogerá el próximo 9 de octubre el estreno en Euskadi de 'Protocolo', protagonizada por Beatriz Argüello y Ernesto Arias, cofundadores del madrileño Teatro La Abadía. La obra es "un juego teatral" que se representa dos veces, con los protagonistas intercambiando sus roles para "contraponer dos visiones de un mismo conflicto".

Según han explicado desde la Sala BBK, 'Protocolo' es un montaje libremente inspirado en 'Un enemigo del pueblo', de Henrik Ibsen. Casi siglo y medio después, el dramaturgo y director Abel González Melo, actual director del Corral de Comedias de Alcalá de Henares, plantea "un juego teatral de dos perspectivas".

El espectáculo ya se ha podido ver en otros puntos del Estado y también en Uruguay y Estados Unidos y se estrenará en Euskadi el próximo viernes en la bilbaína Sala BBK, en una única función. La propuesta protagonizada por Beatriz Argüello y Ernesto Arias cuenta con dos versiones tituladas 'Ella y él' y 'Él y ella', que normalmente se han representado en funciones alternativas pero que, en Bilbao, se verán una a continuación de la otra.

DOS VISIONES

La acción traslada el conflicto de Ibsen a la actualidad y a una ciudad de la costa mediterránea. Petra y Tomás son un matrimonio formado por la alcaldesa y el médico de un balneario que ha permitido a la región recuperar su esplendor económico, "pero cuando un problema sanitario amenaza el bienestar de todo el municipio, el conflicto se instala también en el seno de la pareja". En la segunda versión, él es el popular alcalde y ella, la doctora.

Según han indicado desde la Sala BBK, "son dos visiones sobre una misma historia en las que los intérpretes intercambian sus roles y, con ellos, el género de quien ejerce el poder político y de quien debe alertar del problema sanitario".

En palabras de su dramaturgo y director, este doble juego teatral no modifica el conflicto esencial, pero "invita a contemplarlo desde otro lugar y a analizar cómo los juegos de poder cambian con el género de los protagonistas". "Con este intercambio, el público proyecta sobre lo que sucede en escena sus propios prejuicios y puede llegar a ser consciente de ellos", señala González Melo.