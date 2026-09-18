Sala BBK de Bilbao presenta el día 25 "Renata", comedia en euskera sobre una mujer que muere y resucita constantemente

Imagen de "Renata". - SALA BBK

BILBAO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía Kamikaz Kolektiboa presenta el viernes 25 en la sala BBK de Bilbao, la comedia en euskera "Renata" sobre una mujer que muere y resucita constantemente, una propuesta que desde el "humor y el absurdo", habla de una sociedad que "ha olvidado cómo vivir".

Según ha indicado la sala BBK en un comunicado, esta "disparata" comedia es una propuesta "surrealista y musical en la que cuatro intérpretes dan vida a numerosos personajes.

Han apuntado igualmente que Erika Olaizola, Amancay Gaztañaga, Iraia Elias y Xanti Agirrezabala firman, dirigen e interpretan un espectáculo que, desde "el humor y el absurdo, habla de una sociedad que "ha olvidado cómo vivir"

En la premisa de esta comedia, Renata muere y resucita sin parar, 115 veces en lo que va de semana, e incluso 116, dado que un tiesto se le acaba de caer en la cabeza.

La obra llegará el día 25 a la sala BBK de Bilbao a partir de las 19.30 horas y con la muerte como punto de partida el texto sirve para hablar, precisamente, "de cómo vivimos hoy en día, en una sociedad paradójicamente 'muerta' o que, al menos, parece no saber vivir", según han explicado sus creadores, Erika Olaizola, Amancay Gaztañaga, Iraia Elias y Xanti Agirrezabala, que son tanto los intérpretes en escena como los responsables del texto y la dirección de la pieza.

A lo largo del espectáculo, Renata muere -y después resucita- de las formas más absurdas e inesperadas. Caminando constantemente por esa fina línea entre la vida y la muerte, el personaje se convierte en toda una incógnita para la comunidad científica, mientras que, para otros, "directamente es una especie de dios", ha resumido la compañía.

Sobre las tablas, los cuatro intérpretes (Olaizola, Gaztañaga, Elias y Agirrezabala) se meten en la piel de un amplísimo abanico de personajes que acompañan, ayudan y también provocan a Renata.

COMPAÑÍA KAMIKAZ KOLEKTIBOA

La compañía Kamikaz Kolektiboa nació en 2014 de la mano de Miren Gaztañaga, Erika Olaizola y Amancay Gaztañaga, unidas por su interés tanto por la creación escénica como por la reflexión en torno al género.

Desde entonces, ha desarrollado colectivamente diferentes obras teatrales y piezas audiovisuales. Tras colaborar en varios proyectos del grupo, Iraia Elias y Xanti Agirrezabala se han sumado en los últimos años a su trayectoria artística.

La compañía ha recibido, entre otros reconocimientos, el Premio Donostia de Teatro y el Premio del Público de Antzerki Topaketak de Azpeitia (por "Tres corsés, mucho azúcar y demasiado brandy").

Con la programación de "Renata", Sala BBK mantiene su compromiso con la presencia del euskera en su cartelera teatral, acercando al público bilbaíno una de las más destacadas propuestas de la creación vasca contemporánea reciente. Las entradas para presenciar el espectáculo ya están a la venta, en la web y la taquilla de la Sala BBK, a 18 euros como precio final.