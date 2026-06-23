Sala BBK de Bilbao programa del 23 al 30 de agosto la comedia teatral 'Gaupasa', en torno a una cuadrilla en fiestas

Actores de la obra de teatro Gaupasa - Sala BBK

BILBAO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sala BBK de Bilbao pondrá en escena del 23 al 30 de agosto, durante las fechas previstas de Aste Nagusia 2026, la obra de teatro "Gaupasa", comedia escrita y dirigida por el dramaturgo bilbaíno David Caiña donde disecciona el universo social vasco en torno a las cuadrillas.

El montaje ha sido presentado este martes en la propia sala BBK y es su nueva producción propia, concebida expresamente para la próxima Aste Nagusia, con lo que la sala bilbaína, en palabras del responsable de Cultura de BBK, Koldo Bilbao, "renueva por cuarto año consecutivo su compromiso con la creación de espectáculos teatrales originales, de calidad y creados específicamente para Aste Nagusia por artistas locales".

En esta ocasión, la propuesta lleva por título "Gaupasa" y se representarán ocho funciones diarias a las 19.30 horas. Las entradas estarán a la venta desde este miércoles 24 de junio, en la taquilla y en la web de la sala, y tienen un precio final de 25 euros.

Según han explicado sus responsables, la historia arranca cuando los integrantes de la cuadrilla Txorimalo se preparan para su tradicional encuentro anual en fiestas de Bilbao, en torno a "la jamada, el txupin, los fuegos, los cubatas y, por supuesto, la gaupasa".

Tal y como ha resumido el propio autor, "queremos contar una historia muy de aquí, que trate de algo tan nuestro como las cuadrillas y la Aste Nagusia, pero que a la vez apele a todo el mundo, pues habla de algo tan universal como reunirse con los amigos y amigas de toda la vida año tras año", ha resumido el propio Caiña sobre su obra, cuyo elenco estará integrado por Aiora Sedano, Josu Angulo, Iñaki Maruri, Lucía Astigarraga, Ibai González Rica y el propio autor y director.

A partir de ahí, el público será testigo, no sólo de lo que los Txorimalo hagan durante esa Aste Nagusia, sino de todo lo vivido en quince años de fiestas compartidas: amores y desamores, reproches, discusiones absurdas, amistades que cambian, nostalgia, dramas, purpurina, kalimotxo y, en definitiva, largas relaciones que se tensan sin llegar nunca a romperse. "Porque a cualquiera nos pasa que puede que la cuadrilla nos saque de quicio o que hasta nos preguntemos por qué seguimos quedando; pero, sin embargo, seguimos haciéndolo", ha subrayado Caiña.

De esta forma, la obra "promete ser" una comedia que diseccione el fenómeno de las cuadrillas, "con todo lo malo pero también con todo lo bueno que suponen"; un espectáculo en el que el humor más reconocible y cercano convivirá "con dramitas cotidianos igualmente reconocibles". La intención es que el público sienta una especial conexión con lo que vea en escena, "porque todos tenemos un Peio, una Izaro o un Ibai en nuestro entorno, y todos nos hemos preguntado alguna vez cómo es posible que nuestra cuadrilla siga unida tantos años después. La respuesta, probablemente, es la misma que damos en la obra: porque seguimos vivos, porque seguimos siendo nosotros y porque tenemos personas en nuestras vidas que terminan convirtiéndose en familia".

Esta nueva producción de Sala BBK, en esta ocasión en colaboración con la compañía vizcaína El Mortero, es ya la décima que el teatro de la Obra Social BBK levanta desde que, en 2021, decidiera convertirse en "motor para impulsar proyectos escénicos creados por el talento local que se estrenaran en nuestra sala y luego pudieran volar y girar por su cuenta", ha resumido Bilbao.