Sala BBK celebra el 'Día Mundial de la Música' con el saxofonista Iñaki Bermúdez y la pianista Yume Takasaki

Yume Takasaki e Iñaki Bermúdez - SALA BBK

BILBAO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sala BBK de Bilbao se sumará este domingo, 21 de junio, a las celebraciones del 'Día Mundial de la Música' con una propuesta de entrada libre que invita al público a disfrutar de "una actuación en vivo única a la hora del vermú", con el saxofonista Iñaki Bermúdez y la pianista Yume Takasaki.

El concierto, programado a las 12.30 horas dentro de los actos denominados BBK Musika Eguna por la efeméride internacional, reunirá sobre el escenario al saxofonista vizcaíno Iñaki Bermúdez (Sopela, 1994) y a la pianista japonesa Yume Takasaki (Yokohama, 1996), "dos destacados y jovencísimos intérpretes con una importante trayectoria internacional, que ofrecerán un viaje musical a través de distintas tradiciones populares del mundo", han informado desde la Sala BBK.

Según han adelantado, uno de los grandes atractivos de la cita será el estreno en directo por primera vez de una obra nueva del compositor Albert Guinovart, expresamente escrita para Bermúdez y Takasaki, "Fantasia sobre 4 canciones griegas".

La pieza parte de una curiosa historia del histórico músico de Iparralde Maurice Ravel, quien, entre 1904 y 1906, compuso sus conocidas "Canciones populares griegas". Diversos documentos del compositor francés apuntan a la existencia de cuatro melodías adicionales a las mundialmente conocidas, que quedaron inacabadas y nunca llegaron a publicarse, aunque sí se conocen los títulos que iban a tener, han detallado desde la Sala BBK.

Según han añadido, inspirándose en ese enigma musical, Guinovart ha creado una nueva obra que imagina cómo podrían haber sonado y las ha trasladado al lenguaje del saxofón y el piano, utilizando como voz principal el saxo, el mismo instrumento que Ravel encumbró para la posteridad en su famoso "Bolero".

El programa del concierto se completará con otras piezas que tienen el folclore como hilo conductor. Así, el público podrá escuchar nuevas composiciones de Miquel de Jorge Artells que parten de tradiciones musicales tan diversas como la flamenca, la polaca, la japonesa o, especialmente, la vasca (para lo que el compositor se ha inspirado en la escritura de Aita Donostia y en melodías de autores como Xabier Lete).

La música vasca tendrá un protagonismo especial en la cita, ya que, también "se ofrecerá una adaptación concebida ex profeso de las emblemáticas "10 melodías vascas" de Jesús Guridi. Esta pieza es una de las obras más representativas del patrimonio musical de Euskadi, y se podrá escuchar por primera vez este domingo en la Sala BBK con nuevos arreglos para saxofón y piano, realizados para la ocasión por la propia Takasaki.

TAKASAKI Y BERMÚDEZ

Iñaki Bermúdez, afincado en París, es actual doctorando en el Conservatoire National Supérieur de Paris y en la Sorbona, además de profesor del Conservatori Superior Liceu de Barcelona. Ha desarrollado una carrera internacional con la Armenian State Symphony Orchestra, la Orquesta Sinfónica de Bilbao -BOS- o la Filarmonia Veneta, entre otras, y ha sido premiado en eventos internacionales como el Concurso Europeo de Jóvenes Solistas de Luxemburgo (fue primero en su 34ª edición).

Su visión está centrada en la música contemporánea y de nueva creación, así como en la exploración de la unión de repertorios actuales con la música clásica.

Yume Takasaki empezó a tocar el piano a los 4 años y se formó en Japón (en la Escuela Superior de Música de Tokio, entre otras). Después de afincó en Francia para continuar sus estudios (Conservatorio de París) y trabajar como profesora de piano y pianista acompañante de diversas formaciones francesas e internacionales.

Con este concierto, la Sala BBK de Bilbao vuelve a sumarse a BBK Musika Eguna, la iniciativa que cada año acerca la música a la ciudadanía con actividades abiertas y gratuitas en diferentes espacios de Bizkaia dentro de las celebraciones mundiales del Día Internacional de la Música.

La actuación de Iñaki Bermúdez y Yume Takasaki propone "una forma diferente de celebrar la jornada: un encuentro entre tradición y creación contemporánea, entre culturas y generaciones, de la mano de dos intérpretes virtuosos muy jóvenes y llegados de dos rincones diferentes del mundo, que han hecho de la exploración musical su principal seña de identidad", han resumido los organizadores de la cita.