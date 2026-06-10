La salida de Añorga de le GI-20 se cerrará este jueves por la noche para renovar la red de comunicaciones

SAN SEBASTIÁN 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La salida 10 de Añorga de la GI-20 se cerrará este jueves por la noche para acometer tareas de renovación de la red de comunicaciones, según ha informado la Diputación foral de Gipuzkoa en un comunicado.

El cierre tendrá lugar el jueves entre las 21.00 y las 03.00 horas. En concreto se cerrará el carril derecho entre los pk 12,200 y 11,400, lo que conlleva que la citada salida quedará inhabilitada en esa franja horaria.

Mientras dure este cierre, las y los usuarios que tuvieran previsto utilizar la salida 10 de la GI-20 en sentido Behobia deberán utilizar la salida 12 (Ondarreta) para seguidamente por Antigua-Ibaeta incorporarse a la GI-21.