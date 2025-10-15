La salida cero de la AP-8 en Behobia, en Irun, se cierra el jueves noche, en sentido Bilbao, para renovar señalizaciones

SAN SEBASTIÁN 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La salida cero de la autopista AP-8 en Behobia, Irun (Gipuzkoa), se cerrará el jueves por la noche, en sentido Bilbao, para renovar las señalizaciones, según ha informado la Diputación foral de Gipuzkoa.

En la noche del jueves, 16 de octubre, el ramal de la salida 0 de la AP-8 en Behobia (Irun) a la carretera N-121-A hacia Iruña-Pamplona y a la terminal de transportes del polígono de Zaisa en sentido Bilbao estará cerrado desde las 22.00 hasta las 06.00 horas para renovar las señalizaciones.

Como alternativa, se recomienda continuar hasta la salida 7 Irun Ventas y utilizar la carretera GI-636.