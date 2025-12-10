Salud cifra en un 15,96% el seguimiento en Euskadi de la huelga de los médicos durante su primera jornada

Médicos durante una manifestación convocada por el Sindicato Médico de Euskadi, a 9 de diciembre de 2025, en Bilbao. - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha cifrado en un 15,96% el seguimiento en Euskadi de la huelga de médicos por un Estatuto Marco propio durante su primera jornada este pasado martes, según los datos que ha dado a conocer teniendo en cuenta todos los turnos de trabajo.

Salud ha situado en un 0% el seguimiento, con datos provisionales, en el turno de noche, con lo que el seguimiento total de la convocatoria de huelga del martes lo cifra en un 15,96%.

Por territorios, Bizkaia es el que registra un mayor porcentaje de profesionales que se han sumado a la huelga, con el 17,49%. Le sigue Gipuzkoa con el 14,85%, mientras que en Álava es del 12,39%.