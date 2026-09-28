Salud confirma que el agua del grifo es apta para el consumo en Arrasate y se levantan las restricciones

SAN SEBASTIÁN 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha dado confirmado que el agua del grifo es apta para el consumo en la localidad guipuzcoana de Arrasate tras analizar los resultados de las últimas analíticas presentadas por el Ayuntamiento y Gipuzkoako Urak. Así, el agua del grifo es "completamente segura" para beber y para los usos domésticos habituales.

El Consistorio arrasatearra, por tanto, ha levantado las restricciones de consumo establecidas la pasada semana y ha agradecido a toda la ciudadanía la "paciencia, comprensión y solidaridad" demostradas durante esta "situación complicada".

Según ha explicado, los últimos análisis microbiológicos y químicos realizados dentro del plazo establecido han confirmado que el agua "es potable y cumple todos los estándares de calidad". En consecuencia, queda sin efecto la recomendación de los últimos días de no consumir agua del grifo, así como todas las medidas provisionales adoptadas.

Tras resaltar que "la paciencia y comprensión" mostradas por la ciudadanía ante las restricciones de agua "han sido fundamentales para gestionar el servicio provisional de la manera más ordenada posible", ha querido también reconocer y agradecer la actitud "generosa" de los trabajadores municipales, por su disposición para asumir responsabilidades y prestar servicio fuera de su horario habitual. Asimismo, ha agradecido al Ayuntamiento de Bergara su ayuda para llenar las cisternas de agua con el suministro de su red de abastecimiento.

De esta manera, Arrasate pone fin a los problemas que comenzaron la noche del jueves. Esta incidencia extraordinaria se produjo a raíz de unas obras realizadas por Gipuzkoako Urak y de una avería en el suministro de agua del barrio de Zubillaga, que provocaron la entrada de agua contaminada con barro en los depósitos de Zalduspe y en el sistema de abastecimiento de agua del municipio.