Salud entregará este miércoles los reconocimientos "Elkar Eginez" al Ayuntamiento de Bilbao y a la asociación Ai Laket

BILBAO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno vasco entregará este miércoles al Ayuntamiento de Bilbao el reconocimiento "Elkar Eginez" a la mejor práctica, mientras que la asociación Ai Laket será reconocida como la mejor trayectoria en materia de adicciones.

El acto se desarrollará en Bilbao y, previamente, a partir de las 10.00 horas, está previsto un coloquio con expertos de Osakidetza sobre el chemsex, un fenómeno que implica el uso de drogas psicoactivas en las relaciones sexuales

En concreto, el Departamento de Salud del Gobierno vasco entregará el reconocimiento Elkar Eginez a la mejor práctica en materia de adicciones en Euskadi 2024-2026, que, en esta tercera edición del premio, galardonará al Ayuntamiento de Bilbao por su proyecto "Kerik Gabeko Zorrotza", que tiene como objetivo ampliar los espacios libres de humo de tabaco en el barrio de Zorroza.

Durante el acto de entrega, se concederá también el reconocimiento a la trayectoria profesional en materia de adicciones de Euskadi 2024/2028, a la Asociación Ai Laket Euskadi por su implicación prolongada desde 2002 en la reducción de riesgos asociados al consumo de drogas en Euskadi. A todo ello, se sumará una mención especial al proyecto "Jóvenes y Lonjas-Lugares Comunes" del Ayuntamiento de Portugalete.

Previamente a la entrega de los reconocimientos Elkar Eginez, el coordinador del Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual, Oskar Ayerdi, y el Jefe de Servicio de Adicciones en la Red de Salud Mental de Bizkaia, Rodrigo Oraá, ofrecerán un coloquio sobre el chemsex, un fenómeno que implica el uso de drogas psicoactivas con el fin de intensificar sensaciones, perder inhibiciones y prolongar el placer durante relaciones sexuales, que pueden durar horas o incluso días.