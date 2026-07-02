Samantha Hudson protagoniza, como una criatura marina mutante, el cartel de la Semana de Terror de San Sebastián 2026 - DK

SAN SEBASTIÁN 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cantante, compositora, productora, guionista y actriz, Samantha Hudson protagoniza, convertida en una criatura marina mutante, el cartel de la Semana de Terror de San Sebastián de este año. En esta edición, que tendrá lugar del 30 de octubre al 6 de noviembre, organizará en esta edición la exposición 'Hyakki yagyo: El desfile nocturno de los cien demonios' y editará junto a Hermenaute el libro 'El cuerpo como abismo'.

El cartel del festival ha sido presentado este jueves en la capital guipuzcoana por el director de la Semana, Josemi Beltrán, y la propia Hudson.

La artista, convertida en una criatura marina mutante, es la protagonista del cartel oficial de la Semana de Terror de 2026 que estará atravesada desde su propia imagen por el leitmotiv del subgénero del 'body horror'.

Beltrán ha explicado, además, que "el póster oficial de la Semana quiere hacer un guiño al Ciclo Internacional de Cine Submarino, Cimasub, que celebrará su 50º aniversario entre el 12 y el 14 de noviembre en el Teatro Principal, siete días después de acabar la Semana de Terror.

"La programación de esta tendrá alguna referencia más al Cimasub", ha avanzado. Además, ha destacado que "Hudson es una de las figuras más emblemáticas de la contracultura contemporánea, categoría que ha alcanzado gracias a un discurso crítico y vanguardista y a una trayectoria musical que juega con los paradigmas del género y la libertad de expresión que tiene su fuerte en sus impactantes espectáculos en vivo". El diseño del cartel lo ha realizado Ytantos.

EXPOSICIÓN

Durante la Semana se ofrecerá en la Sala de Actividades de la Biblioteca Municipal la exposición 'Hyakki yagyo: El desfile nocturno de los cien demonios', del 30 octubre al 15 noviembre, que permitirá adentrarse en el mundo sobrenatural japonés a través de más de 20 esculturas y fotografías de yokai, monstruos y seres sobrenaturales del arte, la literatura y la tradición oral de Japón, de la mano del artista Álvaro Herranz, creador de Fuego Fatuo Art.

Además, se publicará el libro 'El cuerpo como abismo' sobre el 'body horror' cinematográfico. La editorial Hermenaute, dentro de su colección Mikro, repite colaboración con la Semana de Terror con esta publicación dedicada a este subgénero escrita por el periodista e historiador cinematográfico Antonio José Navarro.

Por otro lado, Beltrán ha recordado que desde el pasado 15 de junio y hasta el próximo 18 de agosto está abierto el plazo de inscripción de largometrajes y cortos en la 37 Semana de Cine Fantástico y de Terror. Las bases y las instrucciones para la inscripción se pueden encontrar en la web del festival.