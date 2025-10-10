Samuel Vernal presenta este viernes en Vitoria "El verdugo del agua", primera entrega de una nueva saga criminal

La novela, ambientada en Euskadi, narra la persecución de un asesino en serie cuyas víctimas aparecen con extraños símbolos y rituales

El autor alavés Samuel Vernal (Vitoria, 1979) presenta este viernes en la librería Astrolibros 2 de su ciudad natal su quinta novela, "El verdugo del agua" (Uzanza Editorial) que supone la primera entrega de su nueva saga en forma de trilogía 'Los crímenes del agua'.

La trama se centra en la investigación de los misteriosos asesinatos de varias parejas jóvenes en pantanos cercanos a Vitoria-Gasteiz, en los que las víctimas aparecen con extraños símbolos y rituales perversos.

Del caso se encargan los investigadores Gorka Larssen y Karmen Ayala que, a medida que avanzan en la investigación, constatan que se enfrentan a un asesino en serie que ha diseñado un extraño ritual en torno a sus crímenes con el que "no solo actúa con método, sino con una convicción impenetrable y una simbología que desborda lo racional".

En el primer caso, los cadáveres de la pareja aparecen, el de él, abandonado en la orilla, con la espalda desgarrada y el cuerpo invadido por ninfas de libélula; mientras el de ella es hallado sumergido con piedras, rapada y atrapada bajo el agua como si fuera una ofrenda.

Mientras la presión mediática aumenta y los cuerpos siguen apareciendo, el subinspector Larssen, que está de baja y arrastra un pasado que nunca ha logrado enterrar y la inspectora Ayala, que atraviesa una crisis que amenaza con romper lo que la sostiene, deberán descifrar este ritual que "va más allá del crimen".

En una entrevista a Europa Press Euskadi, Vernal indica que no está preocupado por que se engloben sus novelas bajo la etiqueta 'euskal noir'. "No soy muy de etiquetas y no me gusta ponerlas" ha puntualizado, pero "sí que es cierto que definir mis libros como 'euskal noir' es un orgullo porque significa que perteneces a una generación de escritores que ahora mismo está en auge en Euskadi y que compartimos localizaciones, aunque luego cada uno tenga su estilo y su forma de enfocar las tramas".

En su opinión, el género vive un auge y esta etiqueta, ha explicado, "es un síntoma de que es un éxito la novela negra vasca y que, sobre todo, interesa a los lectores".

EL AGUA COMO EJE

En cuanto a la elección del agua como elemento eje de la trilogía, Vernal explica que "la idea es que se pueda leer cada entrega de forma independiente porque hablan un caso autoconclusivo, con una investigación policial y unos asesinatos, todos ellos relacionados con escenarios que tienen que ver con el agua".

Sin embargo, ha añadido, "al mismo tiempo, los policías protagonistas van a tener su propia historia junto al personaje que se va acompañando a lo largo de cada entrega", lo que a su entender, supone que el lector, aunque pueda leerlas independientemente, "al final va a tener una visión más enriquecedora de la saga".

En cuanto a la elección de escenarios alaveses, sobre todo en torno a sus pantanos, combinado con entornos urbanos ambientados en Bilbao, el autor cree que, si uno sabe mirar hacia cualquier escenario, lo puede convertir en un escenario perfecto para una novela negra".

Vernal reconoce que Álava se presta a estos relatos porque tiene paisajes como sus pantanos, donde ocurren los crímenes, o pueblecitos pequeños, con templos e iglesias con frescos maravillosos que, vistos en conjunto, le resultan "muy misteriosos".

Es por ello que esos entornos naturales le han servido como fuente de inspiración, precisamente por ese misterio que rodea a esos pueblos y a ese paisaje tan oscuro asociado al pantano que, por otra parte, contrapone a escenarios urbanos de Bilbao, donde discurre "una parte muy importante de la trama, que se desarrolla sobre todo en el barrio de San Francisco y el Casco Viejo".

"Me apetecía un poco contrarrestar esa oscuridad, ese carácter urbanista de Bilbao con el paisaje como más rural y más al estilo del conjunto de Álava", de donde recuerda un crimen ocurrido en 2017 en el pantano de Susqueda donde una pareja joven fue asesinada y fue una historia que le marcó.

LA LIBÉLULA COMO SÍMBOLO

Vernal explica que le apetecía ambientar la trama en pantanos, ya que, por una parte, el agua tiene como una dualidad, primero como principio creador de vida o de purificación, pero, a la vez, también tiene esa oscuridad en la que mucha gente tiene miedo a nadar en aguas profundas".

En este contexto literario, Vernal opta por la libélula, que el asesino utiliza en su ritual, y que, tal y como reconoce, "es muy importante en toda la novela".

"Me apetecía mucho este símbolo porque pensamos en la libélula como símbolo de belleza, de espiritualidad, con su vuelo grácil sobre las charcas" pero, subraya, "la libélula esconde otra parte mucho más oscura porque es uno de los insectos más depredadores de la naturaleza y con una eficacia cuando caza de las más mortales".

El autor alavés explica que las libélulas "cazan todo tipo de insectos, con una voracidad extrema" y se le ocurrió utilizar ese símbolo que usa el asesino por el ritual en sí y, a la vez, compararlo con él mismo". Es decir, concluye, "el asesino se está comportando como una libélula, paciente, acechando a sus víctimas y cazándolas con total eficacia".

"Los crímenes del agua" es su segunda trilogía. Tras publicar semanalmente en un diario alavés una colección de relatos, debutó en la novela en 2016 con "El rencor de la montaña insomne", primera entrega de de la que bautizó como 'La Trilogía Insomne', entregas de misterio protagonizadas por una filóloga inglesa, Anne Wellington.

En 2017 publicó la segunda entrega "Soñado por brujas" y en 2019 vio la luz "La hermandad de la Diosa", el desenlace de la trilogía. Tras ellas, y antes de esta su quinta novela, publicó en 2023, "La virgen muerta", relato totalmente independiente.