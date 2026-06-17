San Sebastián acoge un curso de verano de la EHU sobre el impacto de la IA en las Humanidades

SAN SEBASTIÁN 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Miramar de San Sebastián acogerá los días 23 y 24 de junio un curso de verano de la Universidad del País Vasco (EHU) sobre el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en las Humanidades.

El curso 'Impulsando las Humanidades Digitales en la era de la IA generativa' abordará tanto las oportunidades como los riesgos de herramientas como ChatGPT, incluidos los errores, sesgos o "alucinaciones" que pueden generar, según han explicado desde la infraestructura española de investigación para las Humanidades y las Ciencias Sociales Digitales, CLARIAH-ES, que lo organiza en colaboración con el centro HiTZ de la EHU.

Desde el centro Hitz han señalado que en esta formación se darán cita especialistas de distintas universidades e instituciones para analizar cómo la inteligencia artificial está transformando disciplinas tan diversas como la historia, la lingüística, el periodismo, la filosofía o las ciencias sociales.

A lo largo de las dos jornadas del curso, se presentarán recursos e infraestructuras europeas que facilitan el acceso a datos, herramientas y tecnologías avanzadas para la investigación en Humanidades Digitales. El programa combinará sesiones introductorias con talleres prácticos dedicados al análisis de textos, la gestión de datos, el uso de grandes modelos de lenguaje y la aplicación de nuevas metodologías de investigación basadas en inteligencia artificial.

Entre otros temas, se mostrará cómo estas herramientas pueden ayudar a analizar prensa histórica, explorar colecciones documentales o apoyar procesos de investigación académica, siempre desde una perspectiva "crítica y rigurosa".