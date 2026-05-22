San Sebastián celebra del 29 al 31 de mayo la VI jornada de puertas abiertas de galerías Irekiak Gallery Weekend

Presentación de la VI edición de Irekiak Gallery Weekend. - DAGGE

SAN SEBASTIÁN 22 May. (EUROPA PRESS) -

San Sebastián celebrará del 29 al 31 de mayo la VI edición de su jornada de puertas abiertas en galerías de arte Irekiak Gallery Weekend, organizada por la asociación de galerías de arte contemporáneo de la capital guipuzcoana DAGGE, Tabakalera y Donostia Kultura con la colaboración de San Telmo Museoa y Kutxa Fundazioa.

En rueda de prensa los organizadores han explicado que, un año más, habrá visitas guiadas por las galerías participantes, "facilitando el encuentro entre artistas, galeristas y públicos diversos", con el fin de "acercar el arte contemporáneo a nuevas audiencias y poner en valor el trabajo desarrollado por creadores y creadoras desde múltiples disciplinas y lenguajes".

Además, habrá instalaciones, performances, fotografía, escultura, pintura, dibujo, arte digital o proyecciones en Galería Cibrián, La Central Art Gallery y Arteko Gallery, en Gros; Ekain arte lanak, en la Parte Vieja; galería Arteztu, en El Antiguo; y Sakana Gallery, en Egia.

Al igual que en las anteriores ediciones, se convocará un Premio-Adquisición de obra patrocinado por las colecciones de San Telmo Museo y Fundación Kutxa.

En Arteko se podrá ver la exposición 'Sugerencias prusianas' de Rafa Satrústegi; en Cibrián la obra de Ruoxi Jin; en Ekain Mikel Lertxundi expondrá 'Naturaleza Armonía Poesía'; en La Central expondrá la artista guipuzcoana Maria Castilla Albisu; y en Sakana se mostrará la obra de Juan Aizpitarte.